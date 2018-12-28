Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» опровергла сообщение «Озодлик» о неисправности самолета Boeing-787 Dreamliner. Издание писало, что якобы из-за неисправности двигателя самолета и непонятных шумов 24 декабря на полтора часа был задержан рейс HY604 Москва-Ташкент и что экипаж буквально заставили лететь обратно на неисправном самолете.

«Рейс действительно был задержан на 1 час 18 минут. Причина задержки была связана с вопросами посадки пассажиров и противообледенительной обработкой воздушного судна», — сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways.

Перевозчик также опроверг заявление источника «Озодлик» о том, что частые полеты на короткие расстояния привели самолеты Boeing-787 в плачевное состояние.

«„Узбекистон хаво йуллари“ с 2016 года успешно эксплуатирует самолеты Boeing-787 с двигателями GEnx-1B. Данный тип самолетов был приобретен для обеспечения комфортного передвижения на короткие и длинные расстояния. В том числе и для выполнения трансконтинентальных перелетов, которые в Центральной Азии без дозаправки выполняется только Uzbekistan Airways», — отмечается в сообщении.

«В мире не существует ограничений по дальности полетов при эксплуатации любых типов самолетов, и обвинения в использовании Boeing-787 на короткие расстояния, которое привело к „поломке“ двигателей, не обоснованы», — заявили в авиакомпании. В качестве примеров пресс-служба указала на эксплуатацию на внутренних рейсах японской All Nippon Airways «Дримлайнеров» и Lufthansa и Turkish Airlines — дальнемагистральных самолетов Airbus-330 и Boeing-777.

Все типы самолетов требуют плановой модификации либо планового ремонта отдельных компонентов, отметили также в Uzbekistan Airways. После каждого полета каждый борт авиакомпании подвергается тщательной диагностике, во время которой проверяется целый ряд параметров. В случае отклонения от нормы борт снимается с полетов и направляется на дополнительную диагностику либо ремонт.

«Для обеспечения безопасности полетов диагностика Boeing-787 производится в тесном сотрудничестве с производителями самолета и его двигателей. По их рекомендации в целях избежания дальнейшего дорогостоящего ремонта 24 декабря самолет был направлен на плановую модификацию (upgrade) двигателей, которая позволит избежать лишних расходов авиакомпании, увеличит количество часов эксплуатации самолета и уменьшит расход топлива», — подчеркивается в сообщении.