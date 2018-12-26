Торговая площадка Prom.uz в декабре запустила специализированный портал для корпоративных закупок, где частные компании и государственные предприятия смогут публиковать свои тендеры. Благодаря крупнейшей базе поставщиков Узбекистана организации-закупщики получили возможность проводить свои закупки с высокой степенью эффективности путем выбора конкурентных предложений.

Prom.uz является крупнейшей в Узбекистане торговой площадкой в сегменте B2B. Ею регулярно пользуется более восьми тысяч представителей бизнеса, которые торгуют товарами и услугами в различных отраслях рынка республики. Prom.uz обладает крупнейшей базой поставщиков в Узбекистане, что делает площадку отличным местом для корпоративных и государственных закупок.

Перевод закупочной деятельности крупных компаний в онлайн уже давно стал мировым трендом. Согласно исследованию компании Deloitte, 70% опрошенных компаний используют порталы для закупок, а 74% — считают снижение расходов по закупкам основой стратегией развития.

В частности, данная практика активно внедряется в странах СНГ. Например, в Российской Федерации есть шесть федеральных торговых площадок для государственных и муниципальных закупок, а также более 40 — для корпоративных закупок частных компаний. В Узбекистане до сих пор функционировал единственный специализированный портал государственных закупок при Национальном агентстве проектного управления (НАПУ).





В связи с большим интересом со стороны нескольких предприятий было решено запустить при торговой площадке Prom.uz портал для корпоративных закупок. Его отличают две основные черты: крупнейшая в Узбекистане база поставщиков и простота использования. Работа на портале не усложнена сложным регламентом и большим количеством этапов. Предприятия публикуют свои закупочные лоты, а поставщики, у которых в номенклатуре есть идентичные или схожие товары или услуги, автоматически получают электронные уведомления. Это позволяет в короткие сроки проинформировать широкий круг поставщиков о закупаемых товарах и услугах, а также получить конкурентные коммерческие предложения.

Работа портала корпоративных закупок была протестирована в рамках пилотного проекта с заводом химических удобрений «Аммофос-Максам». По его итогам от АО «Аммофоc-Максам» был получен позитивный отклик, и заключено полноценное соглашение о сотрудничестве. Так, заводом были опубликованы объявления о закупочном конкурсе по 20 различным направлениям. Предприятию удалось существенно расширить перечень своих поставщиков и снизить расходы по заявленным закупкам в среднем на 12%, а также значительно увеличить эффективность процесса закупок на заводе.

Торговая площадка Prom.uz приглашает все заинтересованные компании к сотрудничеству в рамках портала корпоративных закупок.

Телефоны: (+998) 97−404−51−04, (+998) 71−231−72−64

Сайт: zakupki.prom.uz

E-mail: info@prom.uz

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