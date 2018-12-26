Сегодня примерно в 10:35 произошло возгорание в помещении, выделенном под склад на месте строящейся парковки рядом с возводимым ледовым комплексом «Хумо арена» на пересечении улиц Бешагач и Афросиаб в Чиланзарском районе, сообщило ГУВД Ташкента. Горели строительные материалы.

Оперативными действиями пожарных Управления пожарной безопасности ГУВД пожар был ликвидирован в 11:21 часов. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Сумма ущерба устанавливается, отмечается в сообщении.

На строительной площадке усилены меры пожарной безопасности, в том числе, профилактическая работа с работниками организации-подрядчика.