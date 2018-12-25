Приближается главный праздник года, которого с одинаковым нетерпением ждут взрослые и дети. Гвоздем программы в Новом году непременно является праздничный стол, полный вкусных угощений. Меню новогоднего ужина лучше продумать заранее, чтобы не растеряться в предпраздничной суете.





Наиболее вкусные и простые рецепты можно приготовить в микроволновой печи LG NeoChef с технологией SmartInventer. Она отличается тем, что является инновационной и инверторной. Это означает, что ее магнетрон (в нем генерируются микроволны) работает не с перерывами на максимальной мощности, включаясь и выключаясь как в обычной печи, а постоянно. Обычная микроволновка может работать только на максимальной мощности, тем самым нагревая пищу снаружи и оставляя ее холодной внутри.

Благодаря функции «Конвекция» LG NeoChef станет отличной заменой традиционным духовкам. Встроенный вентилятор, расположенный на задней панели микроволновки, нагнетает горячий воздух, который циркулирует внутри рабочей камеры. Теперь можно забыть о пригоревшей твердой корке, как это подчас бывает в обычной духовке. С LG NeoChef блюда покроются мягкой и румяной корочкой. Продукты можно запекать даже в фольге.

Вместительная рабочая камера и поворотный столик диаметром 29,2 см LG NeoChef позволят запечь целую курицу или испечь новогоднее печенье. Особенностью данной модели является шестиугольная опора, на которую устанавливается поворотный столик. Теперь не нужно ставить тарелку или кружку именно в центр печи, ее можно поставить и на край — ничего не упадет и не будет шататься.

Футуристический дизайн, высокие потребительские характеристики, широкий выбор автоматических программ и возможность настройки режимов вручную делают LG NeoChef незаменимым помощником на кухне, в особенности в праздничные дни, когда нужно приготовить все быстро, вкусно и красиво. Благодаря антибактериальному и легко очищаемому покрытию EasyClean больше не придется мучаться с чисткой печи после готовки: достаточно будет протереть поверхность влажной губкой.

Больше рецептов для микроволновой печи можно найти по ссылке.

LG NeoChef — отличный подарок себе и близким на Новый Год.





Приобрести микроволновую печь LG NeoChef MJ3965BIS, MJ3965BIH, MJ3965AI, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

магазин GoodZone, телефон: (+99871) 207−03−07;

сеть MEDIAPARK Bozori, телефон: (+99871) 203−77−07;

фирменный магазин LG в ТРК «Next», телефон: (+99895) 143−00−03.





По вопросам сервисного обслуживания техники LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

Официальные странички LG Uzbekistan в социальных сетях:

Facebook: fb.com/LGUzbekistan

Instagram: @LGUzbekistan

На правах рекламы.