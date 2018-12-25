Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на отчетно-выборной конференции Комитета женщин в минувшую субботу ответил на вопросы, касающиеся проблем женщин. «Газета.uz» приводит выдержки из выступления главы правительства.

О проблемах женщин





Некоторые руководители считают, что вопросы, связанные с женщинами, должен решать Комитет женщин. Откровенно говоря, это показывает узколобость руководителя. Да, Комитет женщин — напрямую ответственная организация в этом направлении, но решение проблем женщин — задача каждого, каждого руководителя местного органа управления, министерства или организации.

Мы поднимаем вопросы о женском трафике и других неприятных вещах. Извините меня, но они встают на неправильный путь не от хорошей жизни. У каждой из них есть свои мечты, каждая хочет прокормить ребенка. Многое происходит от безысходности. Почему женщина уезжает в другую страну на заработки? Потому что мы не создали условий и возможностей здесь. А мы говорим, что если человек уехал на заработки за рубеж, значит он лентяй. А ты предложи работу этому «лентяю» здесь. Поэтому каждый руководитель в первую очередь должен создать достойные условия труда, именно достойные, мы уже видели разные условия.

Фиктивные рабочие места

Эльмира Баситханова.

Для сокращения уровня безработицы наши финансисты придумали такие вещи… Кто здесь из Министерства здравоохранения? Эльмира Эркиновна (Баситханова, заместитель министра здравоохранения — ред.), одну штатную единицу разделили на четыре, восемь мест и платили зарплату в 10−20 тысяч сумов. В отчете пишут, что создали восемь рабочих мест. Все на бумаге.

Такого быть не должно. Рабочие места для женщин должны создавать адресно по регионам. К сожалению, наш экономический блок вообще не обращал внимания на планирование этого процесса. Есть демографические, гендерные вопросы, у каждого региона есть свои уникальные проблемы. Мы должны планировать исходя из потребностей этого региона, квалификации трудящихся. В некоторых местах говорят, что создали много рабочих мест, но никто не идет работать. А ты сначала посмотри, соответствует ли его квалификация предлагаемой работе. Во-вторых, достойная зарплата или нет? Легко ставить клеймо, но перед этим нужно думать. Вы должны давать предложения, а мы, если надо, будем создавать условия для предпринимателей или предоставлять льготы, чтобы направлять ресурсы не только в Ташкент, но и в отдаленные регионы. Вы должны инициировать такую программу, посоветовавшись с Комитетом женщин.

Электронная база для беременных





Шерзод Шерматов.

У нас все начинают собирать документы, когда нужно куда-то уже идти. У женщины нет медкарты, неизвестен резус-фактор крови. Было бы хорошо, если бы все данные хранились у нее в телефоне. Это сложно сделать, Шерзод Хотамович (Шерматов, министр народного образования, бывший и. о. министра ИТ и коммуникаций — ред.)? Нет, ничего сложного. Сообщите своему коллеге об этом. Вы тоже хороший специалист в этой сфере. Вам тоже нужны здоровые дети. Мы обязаны создать электронную базу данных по беременным. Срок — один месяц. Один месяц на создание программы, потом мы начнем ее внедрять.

Несмотря на все достижения, работа по предотвращению случаев смерти матерей и новорожденных остается недостаточной. Беременные, к сожалению, не проходят полный скрининг, в результате уровень материнской и детской смертности остается высоким. Не отвечают требованиям диагностика и лечение психических расстройств и расстройств поведения. А это приводит к негативным последствиям в семейной жизни.

Доля женщин в госуправлении





Танзила Камаловна (Нарбаева, глава Комитета женщин — ред.) в своем отчете указала на планы по повышению доли женщин на руководящих должностях государственных органов. Это правильная мысль, хорошее предложение. Мы готовы рассмотреть предложения. Будущих руководящих кадров готовят здесь, в Академии государственного управления при президенте, но кандидатуры для обучения предлагают министерства. Но из 10 кандидатур в список попадает только одна женщина или не попадает вообще. Сейчас мы подумали о том, чтобы Комитет женщин также предлагал свои кандидатуры в будущем. Почему этого быть не должно? Все в руках женщин…

Когда рождается девочка, мы, в первую очередь, готовим ее к семье. Да, она должна быть невестой, матерью, заниматься воспитанием детей, но мы должны поддержать ее, чтобы она достигла своих целей, стала высококвалифицированным кадром, нашла свое место в обществе.

О брачном возрасте





Это хорошее предложение — установить минимальный возраст вступления в брак с 18 лет. Потому что в Ферганской долине некоторые искусственно снижают возраст. Это неправильно. Сначала организм человека должен быть готов к этому. Извините, но как ребенок с ребенком на руках будет растить его, воспитывать. Если внесете предложение, то Минюст поддержит.

Поручение каждому руководителю: нужно разработать собственную стратегию по подготовке молодых и инициативных девушек к руководящей должности. Мы должны увеличить долю женщин в каждой организации до 30% минимум, если надо. Мы занимаем 130-е место в Индексе гендерного равенства по версии ПРООН, Беларусь — 28-е, Казахстан — 59-е, Таджикистан — 76-е.

Мне кажется, нужно разработать отдельную программу занятости женщин. С текущими программами мы не сможем снизить уровень безработицы.

Женщины в МВД

Министр внутренних дел Пулат Бобожонов.

Мы должны пересмотреть квоты приема девушек в Академию МВД. Оказывается, была установлена квота в 5%. С одной стороны, хорошо, что 5%, из-за чего высокая конкуренция на одно место. Туда прошли такие девушки, у которых ум, смекалка, знание языков, сила — все на месте. Их всего примерно 45. Они дадут фору самоуверенным парням. Президент поручил подготовить психологов-женщин. Где они будут работать? В системе МВД. Кто лучше проявит себя в работе с несовершеннолетними? Инспектор-мужчина или инспектор-женщина? Только инспектор-женщина сможет найти путь к сердцу и принять необходимые профилактические меры, чтобы несовершеннолетний встал на правильный путь. А у нас только 5%.

Извините, но мне кажется, что это дискриминация. Вы должны были давно поднять эту квоту. Если женщин станет больше в системе, то это также приведет к снижению коррупции в органах внутренних дел.

«Безразличные» махалли

Шавкат Жавлонов.

Скандалы в семье случаются не в один день. Все соседи знают, но никто не скажет: «Какая проблема у вас? Почему у вас каждый день скандал?» Скажут, что опять началось, и все на этом. Это самое худшее — безразличие. Шавкат Сардорович (Жавлонов, председатель управления Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан — ред.), по этому вопросу вы или кардинально пересмотрите систему работы, или нам придется пересмотреть вас, дружище. Садитесь.

Воспитатели и стоимость контрактного обучения

Агриппина Шин, Ином Маджидов, Ахадбек Хайдаров.

Это правда, что воспитатели должны платить 9 млн сумов за специально заочное обучение в университетах (обращается к главе Минвуза Иному Маджидову)? Агриппина Васильевна (Шин, министр дошкольного образования), действительно 9 млн? Думаю, что стоимость заочного и специального заочного обучения должна быть одинаковой. Другое дело, если было бы дневное обучение. А во время заочного обучения сколько раз она посещает занятия? Четыре раза? За четыре визита вы берете 9 млн? Это неправильно. Ахадбек Яхёбекович (Хайдаров, первый замминистра финансов), это надо пересмотреть?

У нас и так не хватает квалифицированных воспитателей в системе дошкольного образования, а мы придумываем разные преграды. Это неправильно. Как воспитатель, у которого наверняка есть и свои дети, будет платить 9 млн в год? Почти 900 тысяч в месяц. Это значит, что она должна отдавать всю свою зарплату? Агриппина Васильевна, вы возьмете это под контроль.