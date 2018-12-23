Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье посетил дом общественного деятеля Мадаминжона Хасанова, скончавшегося накануне на 95-м году жизни.

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства выразил соболезнования его детям и близким, были прочитаны суры из Корана и молитвы за покойного.

Мадаминжон Хасанов был известным активистом Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний».

Фото: УзА.

Родился в 1924 году в Андижанской области. Его молодые годы пришлись на Вторую мировую войну, в 1942—1946 годах он сражался на фронте. За отвагу в борьбе с фашизмом был награжден боевыми орденами и медалями.

После войны окончил Московскую высшую центральную кооперативную школу. В 1956—1959 годах был директором Андижанской областной базы «Узбектекстильторга», в 1959—1966 годах занимал должность председателя правления «Узбекбирлашув». В период 1966—1979 годов был министром торговли Узбекистана.

Без отрыва от производства занимался научной деятельностью. В 1979—2004 годах возглавлял научно-исследовательское учреждение «Согломлаштириш маркази». После выхода на пенсию в 2004 году был активистом Фонда «Нуроний».

Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы торговли Узбекистана», он награжден медалью «Жасорат», орденами «Мехнат шухрати», «Дустлик» и «Фидокорона хизматлари учун».