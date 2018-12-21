Держатели карт Uzcard теперь могут пополнить баланс наличными сумами при помощи банкоматов модели NCR SelfServ 6632. Об этом сообщила пресс-служба Единого общереспубликанского процессингового центра.

Ранее для пополнения баланса сумовых карт наличными средствами клиентам было необходимо явиться в банк.

Помимо функции cash-in и cash-out, эта модель банкомата может конвертировать наличную иностранную валюту в сумы по курсу, установленному банком, который обслуживает банкомат. При этом комиссия с держателя карты не взимается.

В числе банков, чьи банкоматы поддерживают функцию cash-in, — Agrobank, Народный банк, Ravnaqbank, KDB и Hi-Tech Bank.