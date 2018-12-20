Переход к инфляционному таргетированию требует демонополизации экономики и создание условий для формирования рыночных цен. Об этом на пресс-конференции по вопросам денежно-кредитной политики во вторник заявил директор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Узбекистана Бехзод Хамраев.

В сентября 2017 года был утвержден разработанный ЦБ, Министерством финансов и Министерством экономики Комплекс мер по совершенствованию денежно-кредитной политики в период 2017- 2021 годы и поэтапному переходу к режиму инфляционного таргетирования.





«Для перехода к инфляционному таргетированию нужно провести определенную подготовку. Это такой режим, что мы не можем перейти на него только по желанию Центробанка, поскольку для перехода цены на внутреннем рынке должны формироваться на конкурентной основе. Мы должны либерализовать цены, провести демонополизацию, развивать финансовый рынок, инструменты ЦБ», — сказал он.

Отвечая на вопросы корреспондента «Газеты.uz» о том, какие сферы нужно демонополизировать перед переходом на инфляционное таргетирование, Бехзод Хамраев сказал, что необходимо демонополизировать всю экономику.

«Нужно демонополизировать не только какую-то отрасль, а всю экономику. Мы не можем сказать, что если устранить монополию в какой-то отдельной сфере, все будет хорошо. Все хорошо знают, в каких сферах она есть, где нужно повышать конкуренцию. Мы должны суметь сохранить действующую конкуренцию и улучшить ее во всех сферах экономики», — подчеркнул директор департамента ЦБ.

В первую очередь, нужно провести демонополизацию в сфере производства товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. «Нужно решить вопрос их импорта. Когда завозятся товары из-за рубежа, для всех должна действовать единая и прозрачная система. Цены на газ, электроэнергию, воду также должны формироваться исходя из рыночных принципов», — отметил он.

Второй необходимый элемент при переходе на инфляционное таргетирование — развитие финансового рынка. «Какая у нас сейчас ситуация? Есть 28 банков, если кому-то нужны деньги для инвестиций, он обращается туда. Это единственный источник. Или нужно ждать возможности попасть под какую-то государственную программу. Хотя в условиях рыночной экономики есть и другие инструменты. Источником долгосрочных инвестиций могут стать рынки капитала, ценных бумаг», — сказал Бехзод Хамраев.

Центральный банк в четвертом квартале 2019 года планирует ввести ключевую ставку и процентный коридор в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики при переходе к режиму таргетирования инфляции. Сейчас основным индикатором является ставка рефинансирования ЦБ.

«Это будет работать таким образом. Если ключевая ставка, например, будет 16%, то коридор — плюс-минус два, то есть от 14% до 18%. Проценты операций на межбанковском рынке должны быть приближены к ключевой ставке», — пояснил он.

Ключевая ставка — это показатель, определяющий величину процента Центробанка по краткосрочным недельным кредитам, предоставляемым банкам. Если ставка рефинансирования показывала верхнюю предельную ставку по операциям ЦБ, то ключевая ставка определяет коридор, в котором находятся цены, по которым ЦБ вмешивается в финансовую жизнь через предоставление и изъятие из оборота ликвидности.





Начальник Управления анализа и прогнозирования инфляции Рустем Мухаммадиев назвал текущую инфляцию «многофакторной».