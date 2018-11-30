В Министерстве внешней торговли введена должность заместителя министра по вопросам вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Изменение предусмотрено постановлением президента от 27 ноября о совершенствовании деятельности МВТ.

Как сообщает пресс-служба министерства, в МВТ предусмотрено создание двух новых управлений. Предельная численность управленческого персонала увеличена с 67 до 82 штатных единиц.

На нового заместителя министра будут возложены обязанности руководителя переговорной группы по вступлению Узбекистана в ВТО, а также совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешней торговли, оптимизация импорта, развитие транспортных коридоров и диверсификация экспортных маршрутов.

Новое Управление координации сотрудничества Узбекистана с ВТО займется сбором и подготовкой пакета материалов и документов, необходимых для вступления страны в ВТО, а также разработкой предложений по адаптации национального законодательства в соответствии с требованиями соглашений ВТО.

На управление также возложены задачи по участию в переговорном процессе по вступлению Узбекистана в ВТО, взаимодействию с ее секретариатом, заключению двусторонних и многосторонних соглашений в области внешней торговли с другими странами и международными организациями. Подразделение будет координировать деятельность советника-представителя Узбекистана в ВТО и первого секретаря по работе со структурами ВТО постоянного представительства Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария).

На Управление содействия экспорту продукции территорий и плодоовощной продукции, преобразованное из Отдела по содействию экспорта продукции территорий, возложены задачи по оказанию практической помощи в осуществлении экспорта плодоовощной продукции путем поиска потенциальных партнеров. Новое управление займется созданием условий для выхода на традиционные и новые рынки сбыта, а также оказанием методического сопровождения исполнения экспортных контрактов. Среди других задач подразделения — ведение и обновление перечня ведущих иностранных организаций-импортеров свежей плодоовощной продукции.

Министерству поручено укомплектовать новые структурные подразделения высококлассными специалистами до конца 2018 года.