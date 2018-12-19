Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 декабря провел совещание по вопросами обеспечения потребности в современных кадрах и привлечения образованной молодежи в стратегические отрасли, сообщила пресс-служба президента.

Большая часть имеющихся специалистов не готова к структурным преобразованиям в стране, их знания, квалификация и навыки не отвечают современным требованиям, говорилось на совещании.

В текущем году в стране было организовано 13 новых высших учебных заведений, включая филиалы зарубежных университетов. Результаты их деятельности будут видны через несколько лет, а передовые кадры нужны уже сегодня, отметил президент.

Согласно озвученным оценкам, на первом этапе требуется направить за рубеж более 3500 специалистов на обучение в магистратуре и докторантуре, повышение квалификации и стажировку. Имеется потребность более чем в 600 соотечественниках, имеющих международный научный и практический опыт. Кроме того, нужно привлечь к сотрудничеству около 1000 иностранных ученых и экспертов.

Безотлагательная потребность только в научных и научно-педагогических кадрах составляет более 5000. Если учесть потребность в производственных сферах, эта цифра увеличится минимум в 50−100 раз, подчеркивалось на совещании.

«И это лишь потребность в кадрах на сегодня. А какие и для каких сфер будут необходимы специалисты в близкой и далекой перспективе экономического развития? Уже сейчас необходимо глубоко задуматься над этим вопросом, воспитать кадры, соответствующие требованиям времени и темпам реформ. От решения этого вопроса зависит наше будущее», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В 2019 году из государственного бюджета намечалось выделить 45 млрд сумов фонду «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками. По поручению президента эта сумма будет увеличена.

Кабинету Министров поручено совместно с фондом «Эл-юрт умиди» разработать «дорожную карту» по организации подготовки и стажировки кадров за рубежом в разрезе всех министерств и ведомств. После определения приоритетных направлений отправки кадров за рубеж будет объявлен конкурс.

Шавкат Мирзиёев отметил, что часть каждой привлекаемой в страну иностранной инвестиции должна направляться на подготовку квалифицированных специалистов.

Глава государства также дал поручение по повышению квалификации участников финала первого конкурса по отбору перспективных управленческих кадров «Тараккиёт» на краткосрочных курсах за рубежом. Из 8334 кандидатов первый этап конкурса прошли 3825 человек. В итоге будут отобраны 50 специалистов.