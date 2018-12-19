Группа компаний ABNMB, управляющая ресторанами, кафе и производственными предприятиями в Ташкенте, получит кредит на сумму 2 млн долларов для расширения бизнеса от Европейского банка реконструкции и развития, сообщили «Газете.uz» в представительстве банка.

Кредит позволит финансировать инвестиции в производство напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий и мороженого.

ABNMB также планирует расширить сеть столичных кофеен Bon!, отмечается в сообщении банка.

Проект получил грантовое финансирование из специального фонда акционеров ЕБРР и преобразующего фонда для малого бизнеса (SBIF) ЕБРР.

При поддержке доноров в рамках проекта ЕБРР в группе компаний ABNMB будут внедрены стандарты ISO 22000 для хлебобулочных и кондитерских предприятий, а также новые технологии их производства.

Банк поддерживает развитие малых и средних компаний Узбекистана, особенно в секторе агробизнеса, на которые приходится почти 50% ВВП и где занято почти 80% рабочей силы в стране, говорится в пресс-релизе. На сегодня ЕБРР инвестировал в экономику страны 1,3 млрд евро через 69 проектов.