17 декабря состоялась церемония запуска телекоммуникационного Wi-Fi оператора под брендом SOLA, сообщили «Газете.uz» представители компании Asia Wireless Group, реализовавшей проект.

«Ташкент станет первым городом в Центральной Азии с общегородской сетью беспроводного широкополосного доступа в интернет», — говорится в пресс-релизе.

Сейчас в столице Узбекистана функционирует уже 1200 точек доступа Wi-Fi, до весны следующего года их количество планируется довести до 5000.

Системой SOLA предусмотрено два типа доступа — платный и бесплатный. Бесплатный доступ предоставляется после просмотра рекламного ролика. Платные тарифы работают без ограничений по трафику, абоненту предлагается оформить часовую, дневную, недельную или месячную подписку.

Как отмечается в сообщении, пользователь сможет подключиться к сети в четыре клика. Оплата принимается через платежные системы Paynet, Click, UzCard и PayMe. В будущем Asia Wireless Group планирует внедрить оплату посредством международных карт Visa, Mastercard и Unionpay.

По словам генерального директора Asia Wireless Group Бекзода Ахмедова, сетью SOLA охвачены такие локации Ташкента, как Южный и Северный вокзалы, торговые центры Megaplanet, Parus, Samarqand Darvoza и VegaCentre, рынки «Чиланзар», «Катартал», «Юнусабад», «Мирабад» и «Паркент».

"Зона покрытия будет постоянно расширяться в соответствии с поступающими заявками на подключение. В наших ближайших планах — установка сети Wi-Fi в туристических городах Узбекистана", — заявил глава компании. В частности, оператор намерен установить 45 тысяч точек доступа в Джизаке, Самарканде, Фергане, Андижане, Намангане, Бухаре, Навои, Ургенче и Карши.