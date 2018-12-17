Правительство Узбекистана постановлением от 14 декабря утвердило положение о порядке предоставления в краткосрочную аренду легковых автомобилей и мототранспортных средств, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

В соответствии с документом, для заключения договора краткосрочной аренды арендатор должен предоставить паспорт и водительское удостоверение.

Арендодатель по своему усмотрению может также требовать справку о прохождении медицинского осмотра. Кроме того, он вправе требовать внесения залогового депозита как гарантии оплаты нанесенного транспортному средству ущерба, требующего возмещения, а также штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

В договоре должны быть указаны права, обязательства и ответственность сторон, рыночная стоимость транспортного средства, конкретный срок аренды, условия и размер арендной платы и сроки ее внесения, порядок возврата транспортного средства, форс-мажорные обстоятельства и другие условия.

Предоставляемые в краткосрочную аренду транспортные средства должны быть технически исправными, оснащены видеорегистраторами и GРS-навигаторами, укомплектованы в соответствии с требованиями ПДД и безопасности; а также прошедшими технический осмотр.

Арендатор должен эксплуатировать транспортное средство исключительно по его прямому назначению, без передачи третьим лицам.

В случаях повреждения транспортного средства или дорожно- транспортных происшествий арендатор обязан незамедлительно информировать арендодателя.

Если арендодатель своевременно не передал транспортное средство в пользование арендатору, арендатор имеет право истребовать от него это транспортное средство и потребовать возмещения убытка, причиненного задержкой исполнения, либо отказаться от договора и взыскать убытки, причиненные неисполнением договора.

Возможность упрощенного оформления проката на срок до 30 дней (без нотариального удостоверения договора) появилась в Узбекистане после внесения в июле поправок в Гражданский кодекс.