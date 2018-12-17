Правительство Узбекистана постановлением от 14 декабря утвердило положение о порядке предоставления в краткосрочную аренду легковых автомобилей и мототранспортных средств, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.
В соответствии с документом, для заключения договора краткосрочной аренды арендатор должен предоставить паспорт и водительское удостоверение.
Арендодатель по своему усмотрению может также требовать справку о прохождении медицинского осмотра. Кроме того, он вправе требовать внесения залогового депозита как гарантии оплаты нанесенного транспортному средству ущерба, требующего возмещения, а также штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
В договоре должны быть указаны права, обязательства и ответственность сторон, рыночная стоимость транспортного средства, конкретный срок аренды, условия и размер арендной платы и сроки ее внесения, порядок возврата транспортного средства, форс-мажорные обстоятельства и другие условия.
Предоставляемые в краткосрочную аренду транспортные средства должны быть технически исправными, оснащены видеорегистраторами и GРS-навигаторами, укомплектованы в соответствии с требованиями ПДД и безопасности; а также прошедшими технический осмотр.
Арендатор должен эксплуатировать транспортное средство исключительно по его прямому назначению, без передачи третьим лицам.
В случаях повреждения транспортного средства или дорожно- транспортных происшествий арендатор обязан незамедлительно информировать арендодателя.
Если арендодатель своевременно не передал транспортное средство в пользование арендатору, арендатор имеет право истребовать от него это транспортное средство и потребовать возмещения убытка, причиненного задержкой исполнения, либо отказаться от договора и взыскать убытки, причиненные неисполнением договора.
Возможность упрощенного оформления проката на срок до 30 дней (без нотариального удостоверения договора) появилась в Узбекистане после внесения в июле поправок в Гражданский кодекс.