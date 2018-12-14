Первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана Даврон Назармухамедов, выступая с отчетом о криминогенной ситуации в стране на 17-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу, остановился на вопросе борьбы с правонарушениями в системе МВД.

Представителю руководства МВД задал вопрос сенатор Абдукодир Тошкулов. Ссылаясь на общественное толкование, он отметил, что буквы VSF, серии госномеров служебных автомобилей МВД, расшифровываются как «Vatanning sodiq farzandlari» («Преданные сыновья Родины»). Абдукодир Тошкулов указал на недавний случай в Сурхандарьинской области, когда сотрудник ОВД Термеза на служебном автомобиле сбил сотрудника ДПС. Сенатор поинтересовался, что предпринимает МВД для предотвращения таких случаев.

«Как МВД смывает такие следы? Читают ли [сотрудники] „Преступление и наказание“ или „Минувшие дни“? Изучают ли иностранные языки? В интернете есть хороший сериал о последнем правителе Османской империи Абдулхамиде II („Права на престол: Абдулхамид“ — ред.). Там есть эпизод, где писатель Артур Конан Дойл до тиражирования историй о Шерлоке Холмсе отправляет их правителю, а тот после прочтения внедряет этот опыт в своем правлении. Сегодня создается впечатление, что сотрудники и инспекторы профилактики нижнего звена выполняют свою работу по принуждению, не делают это по своей воле, от души. Я понимаю, что они становятся свидетелями ужасных преступлений. Но что сейчас делается для борьбы с правонарушениями внутри системы и повышения культурного уровня сотрудников?» — спросил он.

Первый заместитель министра отметил, что правонарушения сотрудников правоохранительных служб негативно сказываются на авторитете органов внутренних дел.

«Среди личного состава МВД из 120 тысяч человек есть нечестные, допускающие взяточничество сотрудники. Имеют место случаи правонарушений, которые позорят органы внутренних дел в целом», — признал он.

По озвученной им статистике, за первые 11 месяцев 2018 года служебную дисциплину нарушили 6887 сотрудников, 1283 были привлечены к административной и 165 — уголовной ответственности. 1700 случаев нарушения служебной дисциплины совершены сотрудниками профилактики правонарушений, 829 — службы безопасности дорожного движения и 743 — руководителями различного уровня.

Даврон Назармухамедов указал, что на каждом уровне структуры МВД действуют управления собственной безопасности, которые работают с личным составом. «Вся эта система была обновлена, назначены новые руководители. На каждом заседании мы обсуждаем вопросы личного состава, соблюдения дисциплины. Основное требование нашего министра [Пулата Бобожонова] к руководителям составов — недопущение таких случаев», — сказал он.

Первый замглавы МВД сообщил, что по новому порядку за правонарушение сотрудника теперь отвечают руководители ОВД. «Каждое такое нарушение может повлечь наказание вплоть до увольнения руководителя, начальника отдела внутренних дел», — подчеркнул он.

«Если посмотреть на статистику, то таких правонарушений стало меньше на 60%. Но такой статистики быть не должно», — заключил Даврон Назармухамедов.