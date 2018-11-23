Сотрудник органов внутренних дел Термеза Сурхандарьинской области сбил на автомобиле сотрудника дорожно-патрульной службы, который впоследствии скончался, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Оперуполномоченный Управления координации деятельности (УКД) ОВД Термеза Ж. М. на служебном автомобиле Damas (госномер 75/029 VSF), будучи в нетрезвом виде, совершил наезд на старшего инспектора первой мобильной группы батальона ДПС УБДД П. Ч., несшего службу на территории махалли «Богишамол» на улице Алишера Навои.

От полученных травм пострадавший скончался 19 ноября в Сурхандарьинском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы костей и острая сердечная недостаточность.

Прокуратура Термеза возбудила уголовное дело в отношении Ж. М. по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).