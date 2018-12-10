Администрации железных дорог Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана создадут финансовый консорциум по строительству новой железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Протокол о создании совместной рабочей группы и финансового консорциума был подписан на встрече руководителей железнодорожных администраций пяти стран 3−4 декабря в Ташкенте.

Новая железная дорога станет транспортным коридором, связывающим Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее — государства Юго-Восточной Азии.

Вдоль предполагаемой железной дороги планируется строительство высоковольтных линий электропередач «Сурхан — Пули-Хумри — Доши — Сурабай — Джлелалабад — Пешавар». Это позволит электрифицировать новую магистраль, отмечается в сообщении.

Правительства Узбекистана и Афганистана в декабре 2017 года в ходе визита в Ташкент президента Афганистана Ашрафа Гани подписали соглашение о строительстве железной дороги «Мазари-Шариф — Шиберган — Маймана — Герат». Протяженность линии — 760 км. Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги, а также привлечение афганской стороной финансовых ресурсов для реализации проекта.