Почему у граждан Узбекистана разные права в зависимости от наличия постоянной прописки в Ташкенте или Ташкентской области? Таким вопросом задался юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев в своем популярном Telegram-канале. «Газета.uz» публикует перевод публикации с разрешения автора.

Если раньше прописка была просто препятствием и запретом, то сейчас это своего рода бизнес. 19 июля 2017 года «чужеземные» граждане Узбекистана, которые не из «Республики Ташкент», получили право постоянно прописаться в Ташкенте за покупку жилья в новостройках стоимостью не менее 2500 МРЗП, или 374 млн сумов. Мы верим, что это решение не было пролоббировано предпринимателями, которые занимаются строительством домов.

В этом постановлении правительства не забыли про пополнение бюджета. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки составляет 5% от суммы договора (18,7 млн сумов на то время). Если покупалась квартира за 1 млрд сумов, то взималось 50 млн сумов. Огромный доход, не так ли?

22 октября были внесены изменения в этот порядок. Теперь можно получить прописку в «Республике Ташкент», купив жилье любой стоимости в новостройке, которая была построена не более трех лет назад. Однако госпошлина в 5% была сохранена. Кроме того, она не должна быть менее 10 МРЗП. Что это значит?

Например, квартира молодым семьям площадью 72 кв. м в доме, который строится в Сергелийском районе, оценивается в 272,8 млн сумов. Давайте посчитаем, сколько составит государственная пошлина за оформление сделки по этой квартиры для разных категорий людей — с пропиской и без.

Согласно постановлению Кабинета Министров о ставках государственной пошлины, если эту квартиру купит гражданин «Республики Ташкент» с постоянной пропиской, то ему придется выплатить 202,7 тысячи сумов госпошлины. За оформление этой же квартиры, купленной другим гражданином Узбекистана, не имеющим постоянной прописки в Ташкенте, госпошлина составит 13,6 млн сумов.

Правительство устанавливает две разные ставки своим гражданам, и эта разница составляет миллионы сумов. А между тем, эти граждане имеют равные права, платят равные налоги, имеют одинаковое право голоса на выборах и одинаковые паспорта.

Это еще не все. Для последующего переоформления этой недвижимости, купли-продажи, мены и дарения в течение трех лет также установлены разные ставки.

«Люди белой кости», у которых постоянная прописка, заплатят тот же один минимальный размер заработной платы (202,7 тысячи сумов), если продадут квартиру в течение трех лет. Другой гражданин без ташкентской прописки за продажу квартиры в течение этого периода с момента покупки должен заплатить государству пошлину в 400 МРЗП, или 81 млн 92 тысячи сумов.

Повторю еще раз. Эти граждане имеют равные права. На последней странице их паспортов написано «Владелец данного паспорта находится под защитой Республики Узбекистан». Их главное различие — штамп на 7−10-х страницах паспорта. К сожалению, из-за одного штампа права одного гражданина обесценены в 400 раз по сравнению с правами другого.

Кстати, сейчас в Узбекистане проходит международный форум по правам человека (Азиатский форум по правам человек в Самарканде, 22−23 ноября — ред.). Международные эксперты хвалят достижения Узбекистана по обеспечению прав человека. Давайте продолжать в таком же духе.

После выхода публикации депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член демократической партии «Миллий тикланиш» Акмалжон Умирзаков на своей странице в Facebook опубликовал пост, начинающийся словом «ИМХО» («по моему скромному мнению» — ред.), в котором написал, что без жесткого контроля регистрации граждан в крупных городах повысится уровень преступности. Публикация была вскоре удалена, но Хушнудбек Худайбердиев опубликовал текст в своем канале.

Согласно статье 28 Конституции, граждане Узбекистана имеют право на свободное передвижение по территории республики, въезд и выезд из нее, за исключением ограничений, установленных законом.

Для чего вводятся ограничения законом для перемещения из одного места в другое? Основная причина — статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года. В ней сказано:

1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную.

3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в настоящем пакте другими правами.

Таким образом, по нашему мнению, рассматривать международное право и нашу Конституцию, закон «О перечне категорий лиц — граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области» от 2011 года и постановление Кабинета Министров «О мерах по реализации закона Республики Узбекистан «О перечне категорий лиц — граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области» от 16 февраля 2012 года как нарушение прав человека — абсолютно неправильный подход.

Более того, как следует из опыта развивающихся стран, где произошел быстрый процесс урбанизации, если государство не установит жесткий контроль регистрации граждан в крупных городах, где условия жизни более благоприятны, чем в других регионах страны, криминогенная ситуация усугубляется по целому ряду причин. Существует даже своего рода рейтинг самых криминогенных городов мира. В нем даже есть столица Франции Париж, который мы все мечтаем посетить (92-е месте среди 327 городов — ред.).

…

Проведение же во Дворце форумов в Самарканде Азиатского форума по правам человека, посвященного 70-летию Всеобщей декларации прав человека, — действительно мировое событие.

Постановление Кабинета Министров «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2018 года №ПП-3924 «О мерах по совершенствованию порядка постоянной и временной прописки иностранных граждан и лиц без гражданства» от 22 октября 2018 года — это возможность, предоставленная законопослушным гражданам, которые хотят купить недвижимость в столице, и семьям, которые годами мучились с арендой жилья.

Мусульманство значит степенность!

В четверг мнение об обсуждаемом вопросе в Telegram выразил другой депутат — член фракции Либерально-демократической партии Расул Кушербаев.

«Читая мнения по вопросу прописки, осознаю, что свобода слова и мнения — наше самое важное достижение на данном этапе. Каким бы ни было мнение — хорошим или плохим, важно его наличие», — подчеркнул он.

«В отличие от некоторых, я не могу назвать систему прописки справедливым режимом в нашей реальной жизни, поскольку у человека нет возможности появиться на свет, выбрав заранее место рождения. Это мое личное мнение, нравится оно кому-то или нет», — написал депутат.