Правительство разрешило продажу жилья в Ташкенте иногородним и иностранцам

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 19 июля определены условия реализации недвижимости в Ташкенте и столичной области иногородним, иностранцам и лицам без гражданства, сообщает Norma.uz.
Покупка жилья указанными категориями лиц возможна только в новостройках, при этом установлены минимальная стоимость жилья и определенный порядок осуществления расчетов.
Граждане Узбекистана, не имеющие постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области, а также иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других регионов Узбекистана и имеющие постоянную прописку в этих регионах:
могут приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 2500 минимальных размеров зарплаты с осуществлением расчетов через банковские счета. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки составляет 5% от суммы договора.
Иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других государств и получившие вид на жительство:
могут приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 150 тысяч долларов США по курсу Центрального банка Узбекистана на дату заключения договора с осуществлением расчетов через банковские счета в национальной валюте, полученной от продажи инвалюты через уполномоченные банки Узбекистана. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки составляет 10% от суммы договора.
Под новостройкой понимается здание, сооружение или жилое помещение, с момента принятия в эксплуатацию которого прошло не более трех лет. Право собственности на недвижимость в новостройке возникает на основании решения районного (городского) хокима.
При последующем переоформлении недвижимости, приобретенной по указанным в таблице условиям, в течение трех лет со дня приобретения, госпошлина за нотариальное оформление договоров купли-продажи, мены и дарения составит 400 МРЗП.
Лица, купившие жилплощадь на обозначенных условиях, могут претендовать на получение постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области по пункту 1 Перечня категорий лиц — граждан Узбекистана, подлежащих постоянной прописке в столице и области.
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Комментарии
Это и не есть хорошо теперь на вторичном рынке цены будут падать на квартиры потому что не кому покупать
Молодцы нашли способ сбить курс на черном рынке.. Общеизвестно, что в Узбекистане никто не хранит большие сумы в национальной валюте. Следовательно у кого есть 46000 долл смогут их обменять в алайском банке (нарушив кстати статью УК РУ) и стать полноправными жителями столицы. Интересная фраза в НПА — “могут претендовать на получение постоянной прописки“? Это значит они 100% получат эту прописку или 50/50?
А насчет иностранцев, которое будут покупать квартиру в Ташкенте за 150 тыс. долл.. Это вообще умора. На такие деньги лучше купить квартиру где нибудь в Европе, России или Азии и получать от ее аренды стабильный доход в СКВ.. Квартира в Ташкенте за такую суму что даст?
"не менее 150 тысяч долларов США " — сумасшедших иностранцев тоже поискать нужно.
за эти деньги в некоторых странах дают вид на жительство для всей семьи, а тут прописка..
Решение с продажей новостроек) полупустые стоят. Хотя, установленные условия покупки это не доступные новостройки. Ну это вроде легальной продажи прописки) Ранее это были взятки по черному