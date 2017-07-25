Правительство разрешило продажу жилья в Ташкенте иногородним и иностранцам

Иногородние, иностранцы и лица без гражданства могут приобрести жилье по установленной минимальной стоимости в новостройках в столичном регионе.

Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 19 июля определены условия реализации недвижимости в Ташкенте и столичной области иногородним, иностранцам и лицам без гражданства, сообщает Norma.uz.

Покупка жилья указанными категориями лиц возможна только в новостройках, при этом установлены минимальная стоимость жилья и определенный порядок осуществления расчетов.

Граждане Узбекистана, не имеющие постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области, а также иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других регионов Узбекистана и имеющие постоянную прописку в этих регионах:

могут приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 2500 минимальных размеров зарплаты с осуществлением расчетов через банковские счета. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки составляет 5% от суммы договора.

Иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других государств и получившие вид на жительство:

могут приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 150 тысяч долларов США по курсу Центрального банка Узбекистана на дату заключения договора с осуществлением расчетов через банковские счета в национальной валюте, полученной от продажи инвалюты через уполномоченные банки Узбекистана. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки составляет 10% от суммы договора.

Под новостройкой понимается здание, сооружение или жилое помещение, с момента принятия в эксплуатацию которого прошло не более трех лет. Право собственности на недвижимость в новостройке возникает на основании решения районного (городского) хокима.

При последующем переоформлении недвижимости, приобретенной по указанным в таблице условиям, в течение трех лет со дня приобретения, госпошлина за нотариальное оформление договоров купли-продажи, мены и дарения составит 400 МРЗП.

Лица, купившие жилплощадь на обозначенных условиях, могут претендовать на получение постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области по пункту 1 Перечня категорий лиц — граждан Узбекистана, подлежащих постоянной прописке в столице и области.