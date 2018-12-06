В преддверии Дня Конституции Республики Узбекистан компания GM Uzbekistan впервые объявляет о праздничных скидках на автомобили собственного производства.

Только 6, 7 и 8 декабря во всех дилерских центрах по республике у покупателей будет возможность приобрести автомобили Chevrolet Malibu и Lacetti на выгодных условиях.

Так, при внесении 100-процентной предоплаты за автомобиль Malibu покупатель получает скидку до 9 млн сумов, а за Lacetti — до 3,85 млн сумов.

С полным списком дилерских центров по всей стране, а также с количеством доступных для контрактации автомобилей можно ознакомиться на официальном сайте GM Uzbekistan в разделе Uzavtosavdo.

Количество автомобилей ограничено.

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