Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал постановление о мерах по развитию систем питьевого водоснабжения и канализации.
В документе отмечается, что одной из причин расточительного использования воды и увеличения непроизводительных расходов является отсутствие приборов учета потребления питьевой воды, а также единой системы, обеспечивающей ввод, хранение и мониторинг в режиме онлайн информации по объектам системы водоснабжения и канализации.
Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», услугами питьевого водоснабжения сегодня в стране охвачено 65% населения, канализации — 15%, приборы учета установлены у 43% жителей, 94% оптовых потребителей и на 10% водозаборных сооружений.
«Срочной реконструкции из-за критического состояния требуют порядка 23,7 км сетей питьевого водоснабжения (40%), 2000 км — канализации (27%) и 3598 единиц водозаборных и очистных сооружений», — отмечается в передаче.
Приоритетными направлениями развития систем водоснабжения и канализации определены:
- поэтапное внедрение передового зарубежного опыта в сфере управления и эксплуатации предприятиями водоснабжения и канализации, в том числе на условиях государственно-частного партнерства;
- внедрение современных информационных и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих учет и мониторинг в сфере водоснабжения и канализации, оснащение современными приборами учета питьевой воды всех потребителей;
- строительство и реконструкцию объектов канализации одновременно с объектами питьевого водоснабжения для обеспечения санитарных требований при возведении жилых комплексов, в том числе с применением локальных очистных сооружений;
- укрепление финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и канализации путем разработки новой тарифной политики, обеспечивающей полную самоокупаемость затрат на производство и реализацию питьевой воды, способствующей привлечению в сферу частного сектора;
- совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов на основе передового зарубежного опыта.
Фонд «Чистая питьевая вода» при Министерстве финансов преобразован в Фонд развития систем водоснабжения и канализации. На него возложены дополнительные задачи по финансированию программ и проектов по строительству и реконструкции объектов канализации.
Первоначальный капитал фонда сформирован в размере 248,1 млн долларов, включая 131,8 млн долларов за счет госбюджета, 95,6 млн долларов льготных кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, 20,7 млн долларов свободных остатков средств местных бюджетов.
На основе реализованных пилотных проектов в Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской и Ферганской областях с участием грантов правительства Швейцарии до 1 апреля следующего года планируется подготовить предложения по распространению апробированной формы управления и эксплуатации объектов водоснабжения и канализации в сельских населенных пунктах других регионов.
Документом вводится специальная надбавка к тарифам на услуги канализации, размер которой утверждается Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента по согласованию с территориальными финансовыми органами.
Во всех регионах страны (за исключением Ташкента) создаются территориальные управления предприятия «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» на базе четырех межрегиональных филиалов для обеспечения координации и выполнения адресных программ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и канализации на 2019 год и последующие годы за счет средств упомянутого выше фонда.
Привлечение частного сектора
До 1 июля должны быть разработаны предложения для реализации инвестиционных проектов на условиях ГЧП по модернизации, эффективному управлению и эксплуатации объектов систем водоснабжения и канализации, в том числе с обустройством локальных очистных сооружений.
Кроме того, будет сформирован открытый перечень квалифицированных частных операторских компаний (частных партнеров) с целью их привлечения на условиях ГЧП к управлению и обслуживанию объектов водоснабжения и канализации, в том числе локальных очистных сооружений в сельских населенных пунктах.
Конкурс по передаче в управление систем водоснабжения и канализации городов Самарканд, Бухара, Наманган и Карши на условиях ГЧП должен быть завершен к концу первого полугодия следующего года.
Юридические лица, заключившие договоры о ГЧП в сфере водоснабжения и канализации, сроком на три года освобождаются от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, за исключением единого социального платежа, а также таможенных платежей при ввозе не производимых в стране оборудования, комплектующих, запасных частей и материалов.
Постановлением также предусмотрена разработка «дорожной карты» по внедрению единой геоинформационной системы, обеспечивающей ввод, хранение, периодическое обновление и мониторинг всей необходимой информации по объектам системы водоснабжения и канализации.
Timur Kim
Ничего не меняется, только отдается все в частные руки и вводится надбавка. А где конкуренция??? Была гос. Стала частная, а где она конкуренция??? Отдайте все новостройки и новые районы или Хотя бы один водозабор в частные руки и сравните в течение нескольких лет.
Timur Kim
Интересная ситуация- все в таком плачевном состояние потому что государство вовремя не обращали внимание и не проводило модернизацию, а теперь все переложат на потребителей.. А кто ответит за то что все в таком глубоком упадке???
Почему надбавку платить потребителям???