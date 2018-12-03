Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал постановление о мерах по развитию систем питьевого водоснабжения и канализации.

В документе отмечается, что одной из причин расточительного использования воды и увеличения непроизводительных расходов является отсутствие приборов учета потребления питьевой воды, а также единой системы, обеспечивающей ввод, хранение и мониторинг в режиме онлайн информации по объектам системы водоснабжения и канализации.

Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», услугами питьевого водоснабжения сегодня в стране охвачено 65% населения, канализации — 15%, приборы учета установлены у 43% жителей, 94% оптовых потребителей и на 10% водозаборных сооружений.

«Срочной реконструкции из-за критического состояния требуют порядка 23,7 км сетей питьевого водоснабжения (40%), 2000 км — канализации (27%) и 3598 единиц водозаборных и очистных сооружений», — отмечается в передаче.

Приоритетными направлениями развития систем водоснабжения и канализации определены:

поэтапное внедрение передового зарубежного опыта в сфере управления и эксплуатации предприятиями водоснабжения и канализации, в том числе на условиях государственно-частного партнерства;

внедрение современных информационных и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих учет и мониторинг в сфере водоснабжения и канализации, оснащение современными приборами учета питьевой воды всех потребителей;

строительство и реконструкцию объектов канализации одновременно с объектами питьевого водоснабжения для обеспечения санитарных требований при возведении жилых комплексов, в том числе с применением локальных очистных сооружений;

укрепление финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и канализации путем разработки новой тарифной политики, обеспечивающей полную самоокупаемость затрат на производство и реализацию питьевой воды, способствующей привлечению в сферу частного сектора;

совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов на основе передового зарубежного опыта.

Фонд «Чистая питьевая вода» при Министерстве финансов преобразован в Фонд развития систем водоснабжения и канализации. На него возложены дополнительные задачи по финансированию программ и проектов по строительству и реконструкции объектов канализации.

Первоначальный капитал фонда сформирован в размере 248,1 млн долларов, включая 131,8 млн долларов за счет госбюджета, 95,6 млн долларов льготных кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, 20,7 млн долларов свободных остатков средств местных бюджетов.

На основе реализованных пилотных проектов в Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской и Ферганской областях с участием грантов правительства Швейцарии до 1 апреля следующего года планируется подготовить предложения по распространению апробированной формы управления и эксплуатации объектов водоснабжения и канализации в сельских населенных пунктах других регионов.

Документом вводится специальная надбавка к тарифам на услуги канализации, размер которой утверждается Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента по согласованию с территориальными финансовыми органами.

Во всех регионах страны (за исключением Ташкента) создаются территориальные управления предприятия «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» на базе четырех межрегиональных филиалов для обеспечения координации и выполнения адресных программ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и канализации на 2019 год и последующие годы за счет средств упомянутого выше фонда.

Привлечение частного сектора

До 1 июля должны быть разработаны предложения для реализации инвестиционных проектов на условиях ГЧП по модернизации, эффективному управлению и эксплуатации объектов систем водоснабжения и канализации, в том числе с обустройством локальных очистных сооружений.

Кроме того, будет сформирован открытый перечень квалифицированных частных операторских компаний (частных партнеров) с целью их привлечения на условиях ГЧП к управлению и обслуживанию объектов водоснабжения и канализации, в том числе локальных очистных сооружений в сельских населенных пунктах.

Конкурс по передаче в управление систем водоснабжения и канализации городов Самарканд, Бухара, Наманган и Карши на условиях ГЧП должен быть завершен к концу первого полугодия следующего года.

Юридические лица, заключившие договоры о ГЧП в сфере водоснабжения и канализации, сроком на три года освобождаются от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, за исключением единого социального платежа, а также таможенных платежей при ввозе не производимых в стране оборудования, комплектующих, запасных частей и материалов.

Постановлением также предусмотрена разработка «дорожной карты» по внедрению единой геоинформационной системы, обеспечивающей ввод, хранение, периодическое обновление и мониторинг всей необходимой информации по объектам системы водоснабжения и канализации.