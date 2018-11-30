Самаркандский автомобильный завод на первой экспортной выставке Made in Uzbekistan в Ташкенте продемонстрировал новые модели автобуса и грузовиков, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе предприятия.

Новый городской автобус SAZ HC45, производимый на базе шасси Isuzu NPR82, оборудован двигателем, работающем на сжатом природном газе (CNG).





Пассажировместимость автобуса составляет 39 человек, мест для сидения пассажиров — 18. Машина оснащена двигателем Isuzu 4HV1 мощностью 130 л. с. Два газовых баллона имеют общую вместимость 300 л.

Завод также представил обновленную линейку грузовых автомобилей серий N и F, которые соответствуют экологическим стандартам Евро-3 и Евро-5.

Модель Isuzu NPR75K с фургоном оборудована двигателем мощностью 155 л. с. с механической КПП, полная масса — 7,5 т. Кабина имеет нестандартный цвет — серебристый металлик.

На автомобиль Isuzu FVR34Q установлен двигатель мощностью 240 л. с., КПП механическая, полная масса — 17 т.

Еще одной новинкой стал самосвал Isuzu CYZ с двигателем мощностью 390 л. с. и механической КПП, полная масса — 33 т. Большегрузные самосвалы выпускались заводом в 2008—2009 годах, в связи с наличием спроса принято решение о возвращении серии в производство.

Компания также представила шасси грузового автомобиля Isuzu NPR82 с двигателем на сжатом природном газе. Первыми машинами этой модели в 2013 году стали мусоровозы, далее линейка расширилась за счет грузовых (фургонов, бортовых, самосвалов) и специализированных (ассенизаторов) автомобилей.