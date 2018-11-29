Узбекистан до конца года планирует получить суверенный кредитный рейтинг, а в первом квартале 2019 года выпустить облигации на внешнем рынке, заявил заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.

29 ноября в Ташкенте состоялась презентация-обсуждение «дорожной карты» основных направлений структурных реформ в Узбекистане на 2019−2021 годы. В мероприятии приняли участие представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, правительства страны, международного бизнеса и экспертного сообщества.

Вице-премьер сообщил, что в настоящее время правительство работает с тремя рейтинговыми агентствами — Fitch, Moody’s, Standard & Poors. «Конечно, они не говорят, какую оценку дадут. У нас есть минусы объективные и есть объективные плюсы», — отметил он.

Вице-премьер в числе «минусов» отметил низкий объем ВВП Узбекистана на душу населения, а также низкие позиции страны в ряде рейтингов или отсутствие в них. Среди «плюсов» он назвал низкий внешний долг — до 24% к ВВП, значительные золотовалютные резервы, а также сильную политическую волю к реформам. «На нас смотрят очень позитивно, отмечают резкие изменения в экономике, открытости диалога», — сказал Джамшид Кучкаров.

«Первый квартал [2019 года], в этом году уже не получится, инвесторы закрыли свои книги», — сообщил вице-премьер о возможном сроке выпуска правительством Узбекистана облигаций на внешнем рынке.

Джамшид Кучкаров не стал озвучивать планируемые объемы выпуска, «чтобы рынок не стал делать преждевременные выводы». «Объем должен быть не маленьким, чтобы он мог обращаться на вторичном рынке, в то же время, он не должен быть слишком большим, чтобы цена сложилась приемлемая», — добавил вице-премьер.