27 ноября в Узбекистане стартовало народное SPO — сбор заявок от инвесторов на приобретение акций Кокандского механического завода. Основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов выступил с докладом об инвестиционных возможностях Узбекистана и заявил о старте масштабного Road Show по городам республики.

Решение о выходе на биржу акций Кокандского механического завода было принято правительством Узбекистана в рамках национальной стратегии приватизации предприятий. Инициатором публичного предложения выступает АК «Узнефтегазмаш», организатором публичного предложения — Национальный банк ВЭД РУ.





Подписную кампанию организует компания Freedom Finance, заключившая в сентябре соглашение о партнерстве с фондовой биржей «Ташкент».

Кокандский механический завод — лидер отрасли машиностроения Узбекистана и ключевой поставщик «Узбекнефтегаза». Компания производит более 50 видов продукции, включая оборудование для нефтегазовой и химической отраслей.

Основным акционером Кокандского механического завода является АК «Узнефтегазмаш», принадлежащая национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз».

В рамках вторичного размещения (SPO) планируется реализовать 2,2 млн акций, что уменьшит долю «Узнефтегазмаша» до 64,08% и увеличит долю других акционеров до 35,92%. Полученные средства компания направит на обновление, расширение и модернизацию предприятий, а также на завоевание новых рынков сбыта.

«В течение последних пяти лет доходы Кокандского механического завода демонстрируют стабильный рост, достигнув рекордных 84 млрд сумов в 2017 году. Чистая прибыль в 2017 году увеличилась на 33% против 2016, а дивиденды за пять лет выросли в 2,7 раза. Мы ожидаем роста курса акций, вызванного выходом Кокандского механического завода на рынки Казахстана, России, Киргизии и Туркменистана. Кроме того, планируется расширение продуктовой линейки и запуск новых сервисов. Устойчивый рост производства позволит обеспечить инвесторам хорошую доходность», — сказал Шарифжон Юлдашев, председатель правления АО «Кокандский механический завод».





По мнению аналитиков, акции Кокандского механического завода могут вырасти в цене в полтора раза. Выход на новые рынки и снижение затрат за счет модернизации производственных линий увеличат прибыльность компании.

«С оживлением фондового рынка у жителей Узбекистана появились новые инвестиционные возможности. В США 78% людей хранят средства в акциях, а не на счетах и вкладах. В Корее этот показатель составляет 30%, а в Узбекистане — всего 1%. В этом году узбекские инвесторы заработали на акциях завода „Кварц“, которые за полгода выросли в цене на 64%. Акции Кокандского механического завода — не менее выгодное вложение. Их можно приобрести как для спекулятивных целей, чтобы впоследствии заработать на росте курса, так и для инвестиционных, чтобы получать доход в виде дивидендов. С 2013 года от 13% до 15% чистой прибыли идет на выплату дивидендов, в 2017 году их величина достигла 1,3 млрд сумов. Основными заказчиками Кокандского завода являются компании, входящие в структуру национальной холдинговой компании „Узбекнефтегаз“, что автоматически обеспечивает ему надежность и стабильность», — сказал Тимур Турлов, основатель и владелец Freedom Finance.





Приобрести акции Кокандского механического завода могут физические и юридические лица, а также иностранные инвесторы. Для этого необходимо обратиться к инвестиционному посреднику, который откроет инвестору счет на фондовой бирже «Ташкент», а также предоставит финансовую информацию для принятия решения и подачи заявки на участие в аукционе.

Инвесторы-физические лица, подавшие заявки на участие в SPO Кокандского механического завода через Freedom Finance, получат возможность выиграть автомобиль Chevrolet Malibu.

Прием заявок осуществляется до конца декабря.





Более подробную информацию об инвестиционных особенностях фондового рынка Узбекистана можно получить на встречах с инвестиционными консультантами Freedom Finance, которые в рамках Road Show посетят 7 городов Узбекистана.

Реализация акций Кокандского механического завода путем вторичного публичного предложения (SPO) была утверждена постановлением Кабинета Министров №268 «Об организации проведения публичного предложения акций на фондовой бирже» от 10 мая 2017 года.

Данный документ был принят во исполнение указа президента Республики Узбекистан № УП-4933 «О мерах по дальнейшему упрощению процедур и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях» от 17 января 2017 года, а также в целях внедрения широко используемых в международной практике форм реализации объектов государственной собственности и привлечения на фондовый рынок широких слоев населения.

О Freedom Finance

Freedom Finance — ведущий инвестиционный брокер Центральной Азии, обеспечивающий частным инвесторам доступ к фондовым рынкам Казахстана, России, США и Европы. Компания вошла на рынок в 2008 году и за это время построила сеть из 36 офисов в России, 16 представительств в Казахстане, а также сеть собственных офисов в Киеве, Ташкенте и Бишкеке. Freedom Finance занимает первое место в Казахстане по числу клиентов (более 49 тысяч) и девятое место в России (более 24 тысяч). В России Freedom Finance владеет одноименным банком (Банк Freedom Finance, FFIN Bank), розничным интернет-магазином акций Freedom24, а также компанией Nettrader и платформой TRADERNET.

Freedom Finance активно развивает направление инвестиционного банкинга для компаний сегмента среднего бизнеса. Она успешно организовала в Казахстане размещение АО «БАСТ», АО «АЗМ», АО «Банк Астаны».

Компания входит в международный холдинг Freedom Holding Corp. Акции холдинговой компании листингованы на OTC Markets в США, находятся в публичном доступе для инвесторов и котируются под тикером FRHC. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США). Собственный капитал группы компаний составляет 109 млн долларов США. Оборот по клиентским счетам равен 14 млрд долларов США, величина клиентских активов — более 900 млн долларов США, а количество клиентских счетов — свыше 100 тысяч долларов США.

В Узбекистане представительством Freedom Holding Corp. является ИП ООО Freedom Finance. Филиальная сеть охватывает Фергану, Андижан, Самарканд, Бухару, Навои, Карши и Нукус. Программы, разработанные стратегами Freedom Finance, обучают людей грамотно управлять своими финансами, чтобы впоследствии стать совладельцами крупнейших национальных предприятий. Компания проводит обучающие программы, в которых могут принять участие все желающие.

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