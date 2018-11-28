27 ноября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на специальном заседании высокого уровня ООН состоялся запуск Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В работе форума приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представители государств-членов, специальных учреждений ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Азиатского банка развития, американских компаний и банковско-финансовых институтов, международные неправительственные экологические объединения и научно-образовательные круги. Делегацию Узбекистана возглавил заместитель премьер-министра Сухроб Холмурадов, в ее состав вошли руководители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Жокаргы Кенеса и Совета министров Каракалпакстана.

Открывая мероприятие, Антониу Гутерриш подчеркнул, что создание трастового фонда «откроет новую главу в истории страдающего региона». Он вспомнил о своем посещении Приаралья в июне 2017 года и назвал высыхание моря «катастрофой мирового масштаба».

«Мне довелось услышать грустные истории о том, как исчезновение одного из крупнейших водоемов в мире разрушило социальные и экономические системы региона, заставило людей расстаться с привычным образом жизни и надеждами на будущее», — подчеркнул он.

Генсек ООН высоко оценил инициативу руководства Узбекистана по созданию трастового фонда и призвал доноров принять «самое активное участие в финансировании деятельности фонда». По его убеждению, программы по продвижению Целей устойчивого развития в Приаралье «вернут местному населению оптимизм и восстановят достойные условия жизни».

Антониу Гутерриш заверил, что ООН приложит все усилия для мобилизации мирового сообщества в целях выполнения поставленных перед фондом задач.

Резидент-координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер подчеркнула: «Мы сегодня собрались не для того, чтобы заявить о наших достижениях в Узбекистане. Наша цель — преумножить имеющиеся результаты и обеспечить их устойчивость на долгие годы вперед».

«Сегодня важно говорить не об ушедшем море, а о людях, которые продолжают там жить», — заявила она.

С поддержкой инициативы о создании трастового фонда выступили делегаты Японии, Норвегии, Нигерии, Казахстана, Алжира, а также представители ряда неправительственных организаций.