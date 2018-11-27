Компания «Узбекинвест» в целях развития страховой деятельности в регионах, а также для повышения качества и оперативности услуг открывает новые страховые отделения и пункты обслуживания населения в ряде городов и районов. В частности, за прошедший период 2018 года было открыто 12 новых страховых отделений.





Торжественное открытие нового здания ферганского областного филиала национальной страховой компании «Узбекинвест» стало продолжением деятельности компании в данном направлении.





Для гостей мероприятия была проведена презентация, на которой наглядно продемонстрировали новый уровень комфорта и удобства при оказании современных страховых услуг клиентам «Узбекинвест». Новое здание ферганского областного филиала находится в центре города, что создает дополнительные удобства для клиентов.





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