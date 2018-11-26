Oazis Asaka — это оздоровительный и гостиничный комплекс для всей семьи. Здесь есть большой бассейн с профессиональным тренером, сауна, гостиница, конференц-зал и ресторан здорового питания.





При покупке детского, семейного, пенсионного или взрослого абонемента его обладатель автоматически становится участником акции. Ему присваивается порядковый номер, который будет опущен в лототрон.

В акции участвует несколько призов: iPhone XS, вип-абонементы в бассейн и фитнес-зал.

Победитель будет определен 29 декабря в прямом эфире на официальной странице Oazis Asaka в Facebook.





Помимо шанса выиграть ценные призы, пользователи приобретают большую пользу для своего организма. Ведь регулярное посещение бассейна полезно для здоровья и стройной фигуры:

улучшается работоспособность сердца и кровеносных сосудов;

благодаря повышению нагрузки в теле увеличивается количество кислорода, который способствует правильной работе органов;

каждый стиль этого вида спорта направлен на тренировку и развитие определенных групп мышц: задействуется более 80% мышечной ткани;

при выполнении упражнений вода выступает своего рода утяжелителем, позволяя оперативно бороться с лишними килограммами и сжигать калории;

повышается гибкость суставов;

увеличивается приток эндорфинов, позволяя бороться с депрессией и стрессом.





Абонементы в бассейн Oazis Asaka можно заказать с бесплатной доставкой по Ташкенту.

Условия проведения акции:

Организатор: ДХО «АSAKA OQUV KOMPLEKSI»

Юридический адрес: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Фаргона Йули, 23.

Сроки проведения: 20 ноября — 29 декабря 2018 года.

Розыгрыш будет проведен 29 декабря при помощи лототрона в прямом эфире на странице в Facebook.

К участию в розыгрыше призов допускаются граждане Республики Узбекистан, физические лица, достигшие на момент участия 18 лет. К участию не допускаются сотрудники компании ДХО «АSAKA OQUV KOMPLEKSI» и их родственники.

Телефоны: (+998) 71−291−30−00, (+998) 71−291−64−53, (+998) 71−291−64−02.

Telegram: t.me/oazis_asaka

Facebook: fb.com/asakahotel

Instagram: @oazis_asaka_

Сайт: oazis-asaka.uz

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