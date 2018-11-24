24 ноября в грузинском Батуми была убита гражданка Узбекистана после нападения в казино, другая — получила ранение, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Для прояснения ситуации Консульский отдел посольства Узбекистана в Азербайджане связался с МВД Грузии, где подтвердили случившееся. И. Зиёдуллаева (1987 года рождения) скончалась по дороге в больницу, Х. Махкамова (1980 г. р.) ранена и сейчас находится на излечении.

Гражданин Турции Л. Културк, который нанес ножевые ранения, задержан на месте преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Консульский отдел держит данный вопрос на контроле.