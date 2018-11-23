Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует производить электроэнергию при утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ) в Узбекистане. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров опубликован для общественного обсуждения.

Министерство инновационного развития и компания Turboden S.p.A., входящая в группу Mitsubishi Heavy Industries, уже подписали меморандум о намерениях, который предусматривает долгосрочное сотрудничество в утилизации попутных и факельных газов для производства электрической полезной энергии в нефтегазовой сфере и других основных отраслях промышленности Узбекистана.

В апреле 2015 года Узбекистан принял обязательства прекратить практику факельного сжигания газа к 2030 году в рамках программы глобального партнерства по прекращению сжигания ПНГ, предложенной ООН и Всемирным банком.

По данным холдинга «Узбекнефтегаз», при объемах добычи газа на уровне 60 миллиардов кубометров ежегодно в факелах сжигается около 1 миллиард кубометров. За последние годы объем сжигаемого газа удалось сократить на 3,5 миллиарда кубометров за счет строительства дожимных компрессорных станций и систем сбора ПНГ.