Статья подготовлена на основе аналитического материала, предложенного автором на рассмотрение в Министерство финансов Узбекистана.

Практически все государственные предприятия оказывают непосредственное влияние на жизнь людей через услуги и инфраструктуру, которые они предоставляют.

Плохое управление, некомпетентное руководство, растрата бюджетных средств, коррупционные механизмы и отсутствие финансовой устойчивости в некоторых государственных предприятиях часто находятся в центре внимания общества, поскольку деньги налогоплательщиков используются для поддержки этих неэффективных государственных предприятий. В связи с этим важно рассмотреть факторы, при которых приватизация может быть эффективной.

Отправной точкой анализа теории приватизации является предположение о том, что государственные предприятия неэффективны. Предприятие может быть неэффективным, если оно не может выбрать подходящее соотношение капитала к рабочей силы с учетом технологических возможностей и относительных ценовых факторов; использует больше ресурсов, чем необходимо для получения определенного уровня производительности; и переплачивает за используемые ресурсы в производстве.

Основой для приватизации служит наличие информационной асимметрии, что приводит к серьезным проблемам стимулирования и, следовательно, к значительным потерям в сфере эффективности от государственной собственности. Эта связь стимулирования и эффективности, или «проблема принципала-агента» в контексте приватизации, имеет два направления:

1. управленческое — касается неспособности государства контролировать руководителей предприятий. Эта неспособность проистекает из-за отсутствия рыночных механизмов и придания дисциплины управленцам;

2. политическое — связанное с искушением политического вмешательства для максимизации прибыли или направление денежного потока на другие цели.

Более того, это вмешательство может также приводить к восприятию у управленцев предприятия «мягкого» бюджетного ограничения, в котором они ожидают, что госсубсидии будут покрывать убытки от неэффективности производства или необусловленных инвестиций.

Приватизация и эффективность

Госпредприятия в странах с переходной экономикой сталкиваются с проблемой стимулирования, вызванной мягкостью бюджетных ограничений, при этом неэффективные и неприбыльные госпредприятия часто получают доступ к инвестиционным фондам, «выигрывают» тендеры чаще, чем более эффективные негосударственные предприятия.

В условиях Узбекистана это подтверждается тем, что только в третьем квартале 2018 года в бюджетных организациях выявлено расходование средств с нарушением финансовой дисциплины на 16,6 млрд сумов, в том числе недостачи и присвоения на сумму 4,5 млрд сумов и незаконные расходы на сумму 12,1 млрд сумов.

«Мягкие бюджетные ограничения» государственных предприятий играют большую роль в неэффективности. Руководители и сотрудники государственных предприятий осознают, что недостатки доходов могут быть устранены за счет государственных субсидий.

Это влияет на поведение сотрудников в поисках большей компенсации и более легких рабочих нагрузок. Следовательно, управленцы осознают, что усилия по сокращению издержек и получению излишек в текущем периоде могут быть вознаграждены не более чем соответствующим сокращением государственной поддержки в будущих периодах. То есть у управленцев практически нет стимулов для снижения издержек производства.

Нобелевский лауреат по экономической науке Оливер Харт в своей работе о неполных контрактах утверждает, что государственные управленцы склонны принимать рутинные решения, тогда как частные владельцы будут критически мыслить и использовать инновационные подходы. Структура риска и вознаграждения в государственных предприятиях слабо поддерживает инновации и принятие рискованных решений.

Таким образом, при наличии экстерналий приватизированные предприятия быстро адаптируются, меняют управленцев и стратегию развития. Это говорит о том, что приватизация может быть эффективной только тогда, когда контроль переходит от государства к частным владельцам, которые тем самым могут сменить менеджеров.

Агион и Тироль (1993) и Кац и Оуэн (1993) утверждают, что выгоды от поспешной приватизации должны быть взвешены против социальных издержек. Согласно этим экономистам, мгновенная приватизация ведет к огромной безработице, и некоторое замедление процесса приватизации является оптимальным решением. С другой стороны, много исследований показывают, что отсроченная приватизация может подорвать эффективность государственных предприятий, поскольку стимулы менеджеров концентрируются на персональное обогащение, а не на улучшение производительности.

Назревает вопрос: если переход на свободные рынки и приватизацию не будет мгновенным, то когда этот процесс должен начаться?

Хайек (1945) предполагает, что неудачи государственных предприятий образуются из неспособности центральных планировщиков приобретения и использования информации, и что одним из основных преимуществ децентрализованной частной собственности является способность изучать и обрабатывать новую информацию. Такая информация может включать в себя преференции потребителей или новые технологии. Фактически, преимущества приватизации связаны со способностью частных предприятий реагировать на новую информацию. Эта способность позволяет предприятиям изменять свои объемы производства по мере изменения спроса.

Некоторые статданные о финансовом положении госпредприятий

Рассмотрим некоторые факты касательно финансовой положении крупных государственных предприятий в форме АО.

Источник: Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Узбекистана.





Источник: Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Узбекистана.

Таким образом, если сортировать АО с государственной долей по объему чистой прибыли за первое полугодие 2018 года, то суммарные активы пяти госпредприятий составляют около 101 трлн сумов, или 41% ВВП Узбекистана.





Предприятия и их активы. Источник: Финансовые отчетности за 2017 год, Госкомстат. Отчетности и аудиторские заключения имеются у автора.

Примечательно что АО «Узбекэнерго» получило чистую прибыль на уровне около 809 млрд сумов по итогам 2017 года, при этом почти половина этой суммы начисляется как дивиденды. Так как государство является полноценным владельцем АО «Узбекэнерго», то оно получает все дивиденды.

Следовательно, по бухгалтерским балансам 2017 года АО «Узбекэнерго» не является убыточным предприятием.

Источник: Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Узбекистана.

Когда мы сравниваем тарифы, расходы на проживание, цены на услуги и продукты в Узбекистане с другими странами, было бы целесообразнее проводить сравнительный анализ со странами со схожими уровнями доходов. На сегодня, по классификации Всемирного банка, Узбекистан входит в число стран с низким уровнем доходов.

Внешний надзор и аудит

Если внешний надзор и аудит государственного предприятия относительно некачествен, его сотрудники (на всех уровнях) имеют стимул для занятия рентоориентированным поведением.

Эта проблема существует как в частных, так и в государственных предприятиях, однако, в госпредприятиях такая практика наблюдается чаще. Например, аудиторы «Большой четверки», предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги, демонстрируют больше консерватизма при выпуске аудиторских отчетов, чем другие аудиторы. Инвесторы рассматривают отчетности компаний-клиентов аудиторов «Большой четверки» как отчетности более высокого качества.

Существует мнение о том, что аудиторы «Большой четверки» предоставляют более высокое качество аудита в связи с высокими репутационными рисками. Таким образом, более крупные аудиторские предприятия могут потерять больше, поставив под угрозу свою независимость. Кроме того, крупные аудиторские предприятия имеют больше ресурсов для инвестиций в персонал, в результате чего имеют более квалифицированные кадры.

Изучив аудиторские отчетности некоторых госпредприятий, можно прийти к заключению, что в большинстве случаев внешний аудит проводился местными компаниями. Таблица ниже показывает некоторые госпредприятия и кем был проведен их внешний аудит.

Источник: Аудиторские заключения за 2017 год. Отчетности и аудиторские заключения имеются у автора.

Присутствие больших международных аудиторских компаний на рынке Узбекистана, а также проведение аудита банков и других предприятий свидетельствует о существовании предложения, однако назревает вопрос: почему столь большие госпредприятия не доверяют свой внешний аудит «большим игрокам»?

Существует предположение, что поскольку большинство этих госпредприятий имеют много подконтрольных структур по всей республике, неэффективный бухгалтерский учет на местах, а также трудность консолидации итогов не позволяют иметь четкую картину о финансовом состоянии компании.

Теоретическая сторона приватизации

Основное предположение теории приватизации состоит в том, что существуют экономические шоки, которые либо не наблюдаются, либо игнорируются центральным планировщиком, и что частные предприятия реагируют на эти экстерналии эффективнее.

Центральный планировщик будет действовать так, чтобы максимизировать социальное благосостояние, и будет производить, прогнозируя объемы производства в рамках примерного распределения затрат и шоков спроса. Однако частные предприятия будут владеть информацией об истинном уровне спроса и затрат, и, следовательно, иметь более точную оценку текущих рыночных условий, чем центральный планировщик.

Центральный планировщик в этой модели фиксирует свое количество производства и денежную сумму своих покупок на основе собственных ожиданий, а не истинного уровня затрат и спроса.

Это предположение оправдано, если центральные планировщики отдалены от отрасли либо физически, либо уровнями в иерархии, и не имеют прямого отношения к рыночным условиям. Центральным планировщикам также может не хватать специфического опыта в конкретной отрасли: некоторые главы и управленцы ведомств, крупных и малых госпредприятий не имеют соответствующего образования и опыта в той области. Теоретически децентрализация может решить проблему, когда должностные лица, принимающие решения, не знают местного спроса и предложения.

В таком случае, почему децентрализация не решает проблему эффективности полностью? Оставшееся после децентрализации вмешательство государства, слабые стимулы для получения и обработки рыночной информаций и отсутствие работающих рынков капитала (которые могут перенаправить нерентабельные инвестиции в другие фирмы) означают, что децентрализация без приватизации позволит решить лишь некоторые информационные проблемы.

Проведение только приватизации позволит создать эффективную коммуникацию между местными секторами через ценовой механизм.

Давайте проиллюстрируем основные экономические потери от государственной собственности в условном простом случае, когда имеется только один продукт, когда маргинальные издержки являются постоянными и когда функции спроса линейны.

На рисунке ниже треугольники A и B представляют собой потери благосостояния из-за недопроизводства или перепроизводства, когда спрос выше среднего или ниже среднего, соответственно. По предположению частные предприятия могут изменить свои объемы по мере изменения спроса. Эта гибкость устраняет потери благосостояния.

Приведу классический пример: недавно GM Uzbekistan приостановил прием заявок на покупку Damas и Labo при 128,2 тысячи заявок при планируемом объеме производства в 54 тысячи машин в 2019 году. То есть, имея абсолютную поддержку и защиту от государства и будучи единственным монополистом, отечественный автопром не может удовлетворить внутренний спрос даже по завышенным ценам. Компания, возможно, «прилагает все усилия по дальнейшему наращиванию производственных мощностей этих моделей», но оптимальный выход — прекращение государственной защиты этой компании и курс на здоровую рыночную конкуренцию, снижение импортных пошлин и возникновение новых производителей. Если говорить о завышенных ценах, то местный потребитель косвенно субсидирует покупки авто GM Uzbekistan на российском и казахстанском рынке (и платит за экспорт), где они продаются по ценам ниже, чем в Узбекистане.

На следующем рисунке треугольники A и B представляют собой потери благосостояния из-за недопроизводства или перепроизводства, когда маргинальные затраты ниже или выше среднего соответственно. Опять же, приватизация позволяет предприятиям устранить эти потери, изменив производство, чтобы соответствовать меняющимся издержкам.

Вернемся к наболевшему примеру с GM Uzbekistan. Объем импортной продукции GM Uzbekistan на 2017 год составил примерно 78%, т. е. один автомобиль на 78% состоит из импортных запчастей. Так как импорт осуществляется за иностранную валюту (доллар США), следовательно, официальный курс доллара сильно влияет на себестоимость автомобиля и на конечную цену. Поскольку предсказать укрепление или удешевление доллара США к суму практически невозможно в режиме свободного плавающего обменного курса, это служит ярким примером, когда производитель не может предугадать себестоимость.

Примеры приватизации в странах с переходной экономикой

В странах с переходной экономикой существуют заметные различия в стратегии приватизации государственных фирм. Польша и Словения медленно продвигались к приватизации, полагаясь вместо этого на «коммерциализацию», когда предприятия оставались государственными, но управлялись независимыми наблюдательными советами, состоящих не из государственных чиновников. Эстония и Венгрия усердно и эффективно проводили приватизацию отдельных государственных предприятий, продавая их один за другим внешним владельцам. Этот метод приватизации первоначально рассматривался многими как слишком медленный. Тем не менее, он обеспечил необходимыми управленческими навыками и внешними средствами для инвестиций в приватизированные фирмы. Такой метод привел к получению государственных доходов и эффективному корпоративному управлению, и оказался относительно быстрым.

Россия и Украина предпочли быструю массовую приватизацию, и в основном полагались на субсидируемые выплаты менеджерам и сотрудникам фирм. Этот метод имел преимущество в скорости, что привело к плохому корпоративному управлению в том, что существующее управление обычно не могло или не желало повышать эффективность. Этот метод также не создавал новые инвестиционные фонды и навыки, и он принес небольшой доход правительству.

Наконец, Чехия, Литва и Словакия осуществляли приватизацию ваучеров с равным доступом, в соответствии с которыми большинство акций многих предприятий было распространено среди граждан в целом. Хотя этот подход, возможно, был самым справедливым и одним из лучших с точки зрения скорости, он не генерировал новые инвестиционные фонды и не приносил доход правительству. Такой метод привел к разобщеному владению акциями и, вместе со слабой правовой базой, к плохому корпоративному управлению. Плохое корпоративное управление часто разрешало менеджерам или мажоритарным акционерам предлагать прибыль или даже активы предприятий за счет миноритарных акционеров.

Большинство стран постсоветского пространства быстро открылись для международной торговли, что привело к более эффективному распределению ресурсов на основе мировых рыночных цен. Многие страны также быстро сократили прямые дотации на государственные предприятия и позволили им реструктурировать или даже разделиться. Они устранили барьеры на пути создания новых предприятий и банков, создали условия для свободной конкуренции, и провели приватизацию разных масштабов.

Более того, на раннем этапе большинство правительств распустило «монобанковскую» систему, в которой единый государственный банк (или система тесно связанных, но номинально независимых банков) функционировал и как центральный банк страны, и как общенациональный коммерческий и инвестиционный банк, и проложили путь к созданию новых и независимых банков.

Государственная собственность в угоду политикам

Государственные предприятия неэффективны не только потому, что их управленцы имеют слабые стимулы для снижения издержек, но и потому, что неэффективность является результатом преднамеренной политики государства.

Государства по всему миру использовали свой контроль над госпредприятиями для разных целей, например, излишнюю занятость.

Государства в лицах чиновников получают политическую выгоду от высокой занятости населения, и во многих случаях профсоюзы оказывают значительное влияние на политические партии. Эта теория применима к странам, где профсоюзы играют значительную роль в трудовых отношениях, но к ним Узбекистан не относится.

Все получают выгоду от высокой занятости, однако она не должна быть основной целью предприятия. Приватизированные предприятия могут максимизировать прибыль при меньшей занятости, сокращая кадры.

История полна примерами неэффективности монополий. В течение трех десятилетий после Второй мировой войны британское правительство содержало угольные шахты, которые были убыточны, потому что профсоюз шахтеров имел политическую власть. Турецкая государственная угледобывающая компания в 1990-х приносила ежегодный убыток на одного работника, равный шестикратному доходу на душу населения. Государственная энергетическая компания на Филиппинах отключала электричество на семь часов в день во многих частях страны. В государственной монополии на сахарную мельницу в Бангладеш работали 8000 лишних рабочих, в то время как цена сахара в стране оставалась вдвое выше международного уровня. Танзанийская государственная обувная фабрика даже при содействии Всемирного банка не смогла повысить производственную мощность свыше 4% прежде чем окончательно закрылась.

В 1990-х операционные расходы в европейских государственных авиакомпаниях были на 48% выше, чем у американских частных авиакомпаний из-за избыточной занятости. Некоторые заводы, созданные государственными компаниями, такими как итальянским ILVA под Неаполем, не производили никаких товаров, но при этом имели «обузданное» зарплатное ведомство. Государственные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги в США, набирали на 20−30% больше людей на определенный уровень производства, чем частные подрядчики.

Эти примеры убеждают, что приватизация государственных предприятий приводит к значительному повышению производительности и рентабельности по мере сокращения (излишней) занятости и повышения эффективности.

Избыточная занятость — не единственная причина неэффективности государственных предприятий. Например, Credit Lyonnais (Франция), будучи государственным банком до приватизации в 1990-х, имел плохие финансовые показатели и выдавал кредиты друзьям правящей социалистической партии.

Государственные предприятия часто размещают свое производство в политически привлекательных, а не в экономически выгодных регионах. Итальянские госпредприятия строили производственные заводы на юге страны, в знак поддержки правящих христианских демократов. Renault и Airbus Industries выбирали регионы для своих заводов, которые нравились политикам, а не места, которые минимизировали затраты. Эти примеры иллюстрируют утверждение, что государственные предприятия часто преследуют политические цели.

Приватизация не всегда лучшее решение

Очевидно, что даже после приватизации государство остается регулятором тех предприятий, которые ранее были государственными. Многие аргументы в пользу приватизации основаны на предположениях, что негативные последствия вмешательства государства в рыночные механизмы намного больше, чем когда государство является де-факто владельцем предприятия, а не регулятором, так как негативные последствия вмешательства государства не могут быть устранены путем только приватизации.

«Собственники приватизированных предприятий серьезно не занимаются эффективным использованием производственных мощностей и долгосрочным развитием предприятий, восстановлением профильных производств и внедрением современных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции», — так говорилось в постановлении президента о повышении эффективности работы с приватизированными предприятиями в середине 2017 года.

Например, согласно данным Госкомконкуренции, по итогам первого полугодия 2018 года количество пустующих объектов ранее приватизированных предприятий составило 4044 — это на 29% больше, чем по итогам марта 2018 года.

Исследования также указывают на то, что частичная приватизация полностью государственных предприятий может принести мало выгод. Для значительного повышения долгосрочного роста производительности государственным предприятиям необходимо будет перейти на полную частную собственность в условиях конкурентных рынков.

Эрлих, Исаак и другие (1994) нашли существенную связь между владением и удельными темпами роста производительности. Используя выборку из 23 сопоставимых международных авиакомпаний с различными категориями собственности за период 1973−83 годов, они обнаружили, что частная собственность приводит к более высоким темпам роста производительности и снижению затрат в долгосрочной перспективе. Их оценки показывают, что краткосрочные последствия изменений от государственной к частной собственности на производительность и затраты неоднозначны. Однако переход от полной государственной к частной собственности только в долгосрочной перспективе и частичная приватизация предприятий не приведет к улучшению производительности и эффективности.

Когда государство сохраняет контроль над предприятиями, частичная приватизация денежных потоков (от государства к частнику) просто позволяет политикам дальше извлекать больше выгоды из менеджеров, руководствуясь собственными интересами. Это также означает, что, если государство хочет продолжать жесткое регулирование в отношении предприятий, оно не получит больших доходов от приватизации. Когда государство продает активы и доли в госпредприятиях, первостепенной целью является выручить как можно больше, учитывая, что после продажи государство не получит прямые денежные потоки от этих предприятий. Следовательно, когда мы видим, что-то или иное предприятие переходит на доверительное управление, продается с нулевым балансом или с большой «скидкой», то есть большая вероятность того, что государство таким образом сохранит значительное влияние на предприятие после смены формы управления и продолжит доминирование.

В основном, приватизация была разработана как политическая стратегия в развитых странах. Эти экономики получают выгоду от зрелых рынков капитала с фондовых бирж, венчурных капиталистов, банков и других кредиторов, хорошо функционирующей правовой системы (которая защищает права частной собственности), и обычных стандартов поведения бизнеса, которые способствуют работе рыночных механизмов.

В развивающихся странах эти механизмы не всегда отточены. Экономические основы и теории приватизации полагаются на права собственности и отношения принципала — агента, когда принципал более эффективно контролирует поведение агента (менеджера), чем государственные чиновники или политики.

В развитых странах главной целью приватизации является повышение экономической эффективности. Акцент делается на повышение производительности и сокращение издержек производства на уровне предприятий. Однако в развивающихся странах получение максимальной отдачи от ограниченных ресурсов должно идти параллельно с двумя другими приоритетными задачами: сокращением уровня бедности и устойчивым экономическим развитием.

Цены на конечные продукты и услуги часто повышаются в результате реформ (приватизации), и это может оказать неблагоприятное действие на группу населения с низким уровнем доходов либо в абсолютном, либо в относительном выражении. Но вместе с этим псле приватизации большинство предприятий расширяют свои услуги и сети, и группы с низкими доходами часто оказываются в выигрыше.

На фоне коммерциализации экономики, естественно, нельзя забывать про элементы социальной защиты. Масштабные изменения в экономике, а также приватизация убыточных предприятий приводят к значительному перераспределению трудовых ресурсов от этих предприятий, некоторые из которых уходят в частный сектор, а другие оказываются на грани безработицы. В развитых странах побочные эффекты приватизации (безработица) в какой-то степени регулируются: работники имеют достаточно навыков, чтобы найти другую работу; развита система социального страхования; достаточные выплаты по безработице.Однако в развивающихся странах, тем более в странах с низким уровнем доходов, эти механизмы не налажены.

К концу 1991 года многие центральные и восточноевропейские страны разработали относительно хорошо функционирующие системы компенсации по безработице и схемы социального обеспечения. В России и других странах СНГ уровни социального обеспечения были низкими после приватизации в 1990-х, что привело к более сильному неравенству в доходах населения.

В целях максимизации прибыли частный сектор будет сокращать издержки и повышать доходы более агрессивно, чем государственные предприятия. Частный сектор будет игнорировать внешние факторы и не будет инвестировать в проекты с большим периодом окупаемости, например, в проект по улучшению железнодорожных путей. В отсутствие надлежащих рыночных механизмов (финансирование и конкуренция), государству придется субсидировать и регулировать приватизированные предприятия (особенно когда они естественные монополии), при этом создавая риск нарушения нормативного регулирования. Приватизация может положить конец роли государства в качестве производителя, но не роли государства в качестве финансового источника и регулятора.

Например, после приватизации железных дорог и телефонных сетей в Аргентине в начале 1990-х государство по-прежнему сохранило большое влияние как отраслевой регулятор, но и как «финансист», предоставляя крупные субсидии. Несмотря на введение новых инвесторов на рынки посредством приватизации, экономическая и политическая власть государства затрудняла создание конкурентной среды. И все же, жесткие системы госрегулирования часто идут против интересов частных инвесторов, которые хотят защитить свои выгоды в виде рентоориентированного поведения.

Даже в конкурентном рыночном процессе иногда могут возникать монополии. Обычно они существуют долго, но это не обязательно плохо. На свободном рынке монополии возникают по двум причинам: бизнес вытесняет конкурентов с рынка, повышая эффективность и обеспечивая лучший продукт, или предприятие является первым на рынке по введению нового продукта. В каждом случае, если монополия сохраняется, это означает, что предприятие более эффективно или более инновационно, чем его конкуренты. Однако когда правительство защищает предприятия от конкуренции (примеры — General Motors, Uzbekistan Airways) или субсидирует затраты, эффективность страдает.

Приватизация обычно заставляет менеджеров максимизировать прибыль. Однако выгодно ли это обществу, зависит от возможных неудач рынка из-за отсутствия конкуренции и недостатков государственного контроля над компанией. В целом, конкуренция и регулирование, вероятно, будут более важными детерминантами экономических показателей, чем вопрос, кто является владельцем предприятия.

Джеффри Сакс (2000) в своем исследовании 25 стран с развитой экономикой утверждает, что в ответ на фундаментальные проблемы в стране процесс реформ должен выходить за рамки приватизации. Реформа должна предусматривать ужесточенные бюджетные ограничения, повышать конкурентоспособность на рынке, решать проблему принципала-агента, включая контракты и стимулы для менеджеров и уточнять цели, которые предприятия должны ставить перед собой. Если реформы не решают эти проблемы, то приватизация с изменением собственника и получателя денежных потоков может иметь отрицательное влияние на производительность.

Конкурентоспособная и институционная среда важнее, чем вопрос приватизации. Следовательно, если в этих областях имеются недостатки, приоритетом политики должно быть, как правило, повышение конкуренции и внедрение рыночных механизмов, а не передача производительной деятельности частному сектору. Действительно, озабоченность вопросом собственности может нанести вред, отвлекая внимание от более фундаментальных вопросов.

На конкурентных рынках существует презумпция в пользу частной собственности. Там, где существует естественная монополия, требуется сильное регулирующее действие. Если естественные государственные монополии приватизируются и регулируются в среде, в которой права собственности не защищены, руководство компании, скорее всего, сконцентрируется на максимизации прибыли только в краткосрочной перспективе.

Развитие конкуренции в Узбекистане

Чтобы приватизация работала как следует и приносила рост производительности, сначала необходимо создать условия для конкурентного рынка. Обеспечить отсутствие барьеров для новых игроков и предприятий. С экономической точки зрения нет смысла государству «содержать» единственного автомобильного производителя, защищая его с тарифами на импорт машин других производителей. Также присутствие единственного авиаперевозчика в стране лишает его стимулов на снижение расходов и дает абсолютную власть в ценовой политике.

Узбекистан отсутствует в рейтинге стран по показателю экономической конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума. Согласно индексу экономической свободы, рассчитываемому газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation, Узбекистан занял 152-е место в 2017 году, 37-е место среди 43 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как говорится в докладах, росту препятствуют государственное вмешательство в экономику и коррупция.

Поскольку рыночные механизмы не всегда работают сами по себе и государственное владение/управление предприятиями часто неэффективно, государственное-частное партнерство (ГЧП) является предпочтительным решением, чем исключительно частное либо исключительно государственное владения. Этот выбор является более убедительным для естественных монополий, предприятий, которые оказывают услуги населению.

Результаты исследований и практики приватизации подчеркивают важность хорошего менеджмента и корпоративного управления, доступа к мировым рынкам и наличия действующей правовой и институционной структуры в стране.

Для государственных компаний реструктуризация наиболее легко и эффективно достигается за счет иностранной собственности. В то время как некоторые компании могут разработать хорошее корпоративное управление, слаборазвитая правовая система позволяет местным менеджерам во многих приватизированных предприятиях максимизировать свои собственные выгоды за счет эффективности деятельности компании, что, следовательно, имеет негативные последствия для неравного распределения доходов на уровне страны.

Приватизация иностранным инвесторам приводит к значительному улучшению работы предприятия практически во всех странах с переходной экономикой и характеризуется как довольно быстрое изменение производительности. Эффективность приватизации отечественным инвесторам в среднем была менее эффективна и варьировалась по регионам. Эффект был меньше, часто с задержкой, или даже отрицателен в России и других странах СНГ.

Важнейшим политическим следствием является то, что приватизация сама по себе не гарантирует повышения производительности, по крайней мере, ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.

Прежде чем говорить о приватизации, также критически важно иметь хорошо функционирующую правовую систему, которая защищает права частной собственности и обеспечивает ее неприкосновенность, работающие рынки капиталов, фондовых бирж, присутствие венчурных капиталистов, отсутствие коррупции, проведение открытых тендеров, подотчетность и прозрачность в работе управленцев в госпредприятиях и ведомств.

Стоит особо подчеркнуть, что когда речь идет об иностранных инвестициях в вопросах приватизации, то автоматически подразумевается именно иностранный инвестор и иностранные средства, а не местные инвесторы под видом иностранных компаний.

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