Главное управление Государственного финансового контроля и его территориальные управления в третьем квартале провели 1334 контрольных мероприятия в бюджетных организациях, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Из них в 1111 случае выявлено расходование средств с нарушением финансовой дисциплины на 16,6 млрд сумов, в том числе недостачи и присвоения на сумму 4,5 млрд сумов и незаконные расходы на сумму 12,1 млрд сумов.

По итогам контрольных мероприятий обеспечено восстановление 11,2 млрд сумов. Материалы по 710 контрольным мероприятиям переданы правоохранительным органам для принятия законных мер.

20 руководителей и должностных лиц бюджетных организаций, допустивших нарушения бюджетной дисциплины, были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 13,9 млн сумов.