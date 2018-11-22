Спортсмены Узбекистана, завоевавшие лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020, получат по 100 млн сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

В комитете напомнили, что денежные премии за путевку на Олимпиаду спортсмены Узбекистана начали получать 2016 году. Тогда обладателям лицензий выплатили по 50 млн сумов.

«Эта практика работает, и она хорошо мотивирует спортсменов. Узбекистан тогда представили 70 спортсменов», — отметили в НОК.

Первым путевку на Олимпийские игры-2020 выиграл победитель Азиатских игр в Индонезии, теннисист Денис Истомин.