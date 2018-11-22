Сотрудник органов внутренних дел Избосканского района Андижанской области лейтенант Ильхомжон Хайдаров погиб после удара, нанесенного неизвестным мужчиной на улице, сообщил «Газете.uz» источник в областном УВД.

Инцидент произошел 21 ноября примерно в 21:00 во время несения Хайдаровым (1989 г. р.) дежурства. Он пытался установить личность нескольких мужчин на улице, но один из них нанес удар рукой. Сотрудник скончался в больнице Пахтаабадского района в ночь на 22 ноября, сказал собеседник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Узбекистана. Мужчина, нанесший удар, задержан в качестве подозреваемого, остальные участники конфликта — в качестве свидетелей.