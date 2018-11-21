Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 20 ноября принял спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжона Исмоилова, находящегося в Таджикистане с официальным визитом.

Как сообщается на сайте главы Таджикистана, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран, в том числе развитие межпарламентских отношений. Было подчеркнуто, что отношения двух стран вышли на новый уровень стратегического партнерства.

Нурдинжон Исмоилов поздравил Эмомали Рахмона со сдачей в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, отметив, что «это событие будет запечатлено в новейшей истории Таджикистана, а реализация данного проекта имеет значение не только для народа Таджикистана, но и для народов всего региона Центральной Азии».

«Этот уникальный проект осуществился благодаря Вам, уважаемый Эмомали Рахмон, Вашей решительности, твердости и дальновидной политике», — цитирует Нурдинжона Исмоилова пресс-служба президента Таджикистана.

Первый агрегат Рогунской ГЭС был запущен президентом Таджикистана на торжественной церемонии 16 ноября. В ней участвовали высокопоставленные представители яда стран, в том числе Узбекистана. После ввода в действие первого агрегата ГЭС была подключена к общей энергетической системе страны.

Расположенная в каскаде станций на реке Вахш, Рогунская ГЭС будет иметь шесть агрегатов мощностью 600 МВт каждый. Имея общую мощность 3600 МВт (более 17 миллиардов киловатт/часов), Рогунская ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе.