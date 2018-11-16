Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 14 ноября учредил нагрудный знак «За вклад в развитие гражданского общества», сообщила Norma.uz.
Нагрудным знаком и единовременной денежной премией в размере четырех минимальных размеров заработной платы будут награждаться представители негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, а также инициативные граждане, в том числе и лица, не являющиеся гражданами Узбекистана.
Награда будет вручаться накануне Дня Конституции Узбекистана за:
- активное участие в реформах;
- вклад в работу по формированию и развитию в стране свободного гражданского общества;
- защиту прав и законных интересов человека, демократических ценностей;
- повышение политической культуры и правового сознания населения;
- укрепление отношений социального партнерства среди негосударственных некоммерческих организаций.
Предложения по награждению нагрудным знаком рассматриваются местными представительными органами и вносятся в Консультативный совет по развитию гражданского общества при президенте до 15 ноября.