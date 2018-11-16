Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 14 ноября учредил нагрудный знак «За вклад в развитие гражданского общества», сообщила Norma.uz.

Нагрудным знаком и единовременной денежной премией в размере четырех минимальных размеров заработной платы будут награждаться представители негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, а также инициативные граждане, в том числе и лица, не являющиеся гражданами Узбекистана.

Награда будет вручаться накануне Дня Конституции Узбекистана за:

активное участие в реформах;

вклад в работу по формированию и развитию в стране свободного гражданского общества;

защиту прав и законных интересов человека, демократических ценностей;

повышение политической культуры и правового сознания населения;

укрепление отношений социального партнерства среди негосударственных некоммерческих организаций.

Предложения по награждению нагрудным знаком рассматриваются местными представительными органами и вносятся в Консультативный совет по развитию гражданского общества при президенте до 15 ноября.