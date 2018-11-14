Собрание инициаторов создания Экологической партии Узбекистана прошло в Ташкенте 14 ноября. На нем сформирован организационный комитет, который должен разработать «дорожную карту» создания партии и учредительные документы, говорится в сообщении оргкомитета.

Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса и председатель Экологического движения Узбекистана Борий Алиханов (на фото — в центре) на собрании отметил, что создание в стране политической партии экологической направленности является настоятельным требованием времени.

Главной целью новой партии будет содействие тому, чтобы охрана окружающей среды стала делом и государства, и общества, и каждого гражданина, отмечается в сообщении оргкомитета.

2 августа 2008 года было создано Экологическое движение Узбекистана. В 2009 году ему была предоставлена квота в размере 15 депутатских мест в нижней палате парламента. В декабре 2017 года в послании Олий Мажлису президентом Шавкат Мирзиёев заявил, что поскольку Экодвижение превратилось в настоящую политическую силу, назрела необходимость отказа от квотирования, что создаст равные условия для всех партий и усилит их конкуренцию.

В ходе обсуждения участники собрания отмечали, что во многих странах существует практика создания партий экологической направленности. Партии «зеленых» как равноправные члены политической жизни добиваются экологизации политики государства через парламент.

В Узбекистане официально зарегистрированы четыре политические партии — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»).

Согласно закону «О политических партиях», политическая партия может образовываться на учредительном съезде или конференции. Инициативная группа должна сформировать оргкомитет, который в срок не позднее семи дней письменно должен проинформировать Министерство юстиции о дате созыва учредительного съезда или конференции. Для создания политической партии необходимо наличие не менее 20 тысяч подписей граждан, проживающих не менее чем в 8 из 13 регионов страны.