В нижней палате парламента больше не будет выделяться квота для представителей Экологического движения, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв в своем послании Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса в пятницу.

«Думаю, настало время создания равных условий для всех политических сил и отказа от выделения квоты для представителей Экологического движения», — приводит УзА слова главы государства.

Президент добавил, что изменение усилит здоровую конкуренцию на политической арене и послужит укреплению Экодвижения в качестве отдельной политической силы.

Квота в размере 15 депутатских мест в Законодательной палате была предоставлена Экодвижению в 2009 году с учетом важности вопросов охраны окружающей среды, улучшения экологической обстановки и защиты здоровья населения.