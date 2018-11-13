12 ноября по случаю проведения Форума по управлению интернетом президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с Парижским призывом к доверию и безопасности в киберпространстве. Декларацию, призывающую выработать общие принципы обеспечения безопасности в киберпространстве, поддержал Узбекистан, сообщила пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.

Как отмечается в документе, киберпространство — это не только пространство возможностей, но и новых угроз. Развитие киберпреступности и злонамеренных действий может подвергать опасности как данные частного характера, так и критические объекты инфраструктур.

«Чтобы обеспечить соблюдение прав граждан и их защиту в онлайн-пространстве, так же как они делают это в реальной жизни, государства должны действовать сообща, а также привлекать партнеров из частного сектора, исследовательских кругов и гражданского общества», — такой посыл содержит документ.

Государства, поддержавшие Парижский призыв, — всего их 51 — обязуются совместно работать над тем, чтобы:

укреплять предохранительные меры и сопротивляемость по отношению к злонамеренным действиям в онлайн-пространстве;

защищать доступность и целостность интернета;

сотрудничать во избежание вмешательства в избирательные процессы;

совместно работать над недопущением нарушений прав интеллектуальной собственности при помощи киберсредств;

предупреждать распространение вредоносных киберпрограмм и методов;

повышать безопасность цифровой продукции и услуг, а также всеобщую «кибергигиену»;

принимать меры против кибернаемничества и агрессивных действий негосударственных субъектов;

совместно работать над укреплением соответствующих международных норм.

Форум по управлению интернетом — одно из крупных мероприятий «Парижской цифровой недели», которая также включает саммит GovTech, посвященный цифровой трансформации государств и демократий.