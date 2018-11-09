Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщило, что информация СМИ о планируемом введении патента на такие виды деятельности, как частный извоз, работа с поденной оплатой и ремонтно-строительные работы по частному найму, не соответствует действительности.

«Введение патента на указанные виды трудовой деятельности не является законодательной инициативой и не содержится ни в одном официальном документе. В настоящий момент этот вопрос находится на стадии обсуждения и изучения в рамках самого Министерства занятости и трудовых отношений», — говорится в сообщении.

Неформальная занятость в сельской местности традиционно считается одной из самых распространенных проблем во многих странах. Согласно апрельскому у Международной организации труда, в отдельных странах неформальная занятость в сельской местности достигает 90%, уточняет министерство.

Проведенное в августе-сентябре исследование рынка труда в Узбекистане выявило, что доля неформального сектора занятости в стране составляет 56%. Основными сферами неформальной или «теневой» занятости в сельской местности являются частный извоз, работа с поденной оплатой и ремонтно-строительные работы по частному найму.

«У неформальной занятости существует ряд негативных последствий. Люди, которые сегодня работают без официального оформления, в будущем столкнутся с такой проблемой, как отсутствие стажа и, как следствие, низкая пенсия. Однако, учитывая, что частный извоз, работа с поденной оплатой и ремонтно-строительные работы по частному найму в некоторых местах являются альтернативой полной занятости, Министерство занятости и трудовых отношений в качестве одной из возможных мер легализации рассматривает введение патента с уплатой 4,5 МРЗП в год во внебюджетный Пенсионный фонд», — отмечается в сообщении.

«Получение такого вида патента осуществлялось бы исключительно на добровольной основе. То есть, добровольно получив патент и оплатив 912285 сумов в год (76023 сума в месяц), гражданин получал бы начисление трудового стажа как за полную трудовую деятельность. Такая мера позволила бы вовлечь дополнительное количество граждан в формирование солидарной пенсионной системы и, в дальнейшем, обеспечила бы этим гражданам получении пенсии по возрасту», — пояснили в Минтруда.