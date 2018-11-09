8 ноября министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов принял американскую военную делегацию во главе с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Южной и Центральной Азии Колинсом Джексоном, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Целью визита делегации стало обсуждение состояния и перспектив военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Стороны обменялись мнениями по урегулированию ситуации в Афганистане, предотвращению международного терроризма и стабильного поддержания мира в регионе.

Колинс Джексон отметил, что правительство США высоко оценивает инициативы президента Узбекистана ШавкатаМирзиёева, направленные на развитие добрососедских отношений между странами Центральной Азии, а также усилия Узбекистана по стабилизации обстановки в Афганистане.

«Для нас США — это надежный, проверенный временем партнер, с которым отношения дружбы, сотрудничества и взаимной поддержки приобрели постоянный, динамичный характер. Несомненно, наличие тесного сотрудничества с передовыми вооруженными силами мира, положительно влияет на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии», — подчеркнул на встрече Абдусалом Азизов.

Оба государства сейчас реализуют мероприятия по обмену опытом в вопросах обеспечения деятельности Вооруженных Сил.