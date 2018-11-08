«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Конфеты «Финиксы»





Российская компания Sobranie представила конфеты «Финиксы» из натуральных продуктов. Их состав особенно понравится тем, кто следит за питанием: конфетки приготовлены из сухофруктов, фиников и апельсинов. Сверху «Финиксы» покрыты глазурью из хорошего молочного шоколада.

Тесто для лазаньи





В магазинах появилось тесто для лазаньи от популярного российского бренда «Макфа». Яркая зеленая коробочка привлекает внимание, а само тесто выглядит очень симпатично. Бока пластинок теста — рифленые, это сделано для того, чтобы удержать соус и начинку лазаньи. Тесто не разваривается, остается плотным и хорошо держит форму.

Сывороточный напиток «Актуаль»





Любителям необычных вкусов и полезных напитков стоит попробовать новинку от Danone — сывороточный напиток «Актуаль». Он представлен тремя вкусами, и каждый сможет найти тот, что придется ему по душе. Натуральный сок, молочная сыворотка — этот напиток отлично освежает и насыщает организм витаминами. Вкус у напитка мягкий, но без привкуса молока.

Цейлонская корица Spice Expert





Все любители домашней выпечки оценят новинку от местного бренда Spice Expert. Компания расширила свой ассортимент натуральной цейлонской корицей. Продается она сразу в мельнице, а ее аромат ни с чем не спутаешь — так пахнет только натуральный продукт. Свежий, сладкий, немного перечный запах настоящей корицы отлично подходит для напитков, выпечки и некоторых вторых блюд.

Стручки ванили Spice Expert





Помимо натуральной цейлонской корицы Spice Expert выпустили на рынок и стручки ванили, упакованные в стеклянные колбочки. Этот ароматный деликатес идеален для приготовления выпечки и напитков, а его запах, как и в случае с корицей, разительно отличается от привычного ванилина. В упаковке находится один стручок: с ним можно приготовить тесто, крем, экстракт и ванильный сахар; инструкция по применению прикреплена к упаковке.

Йогуртный коктейль «Даниссимо»





Еще одна новинка от Danone — йогуртный коктейль Shake&Go. Несколько разных вкусов, трубочка и яркий дизайн стаканчика делают этот коктейль очень привлекательным для детей и тех, кто любит перекусить на ходу. Коктейль довольно густой, не слишком сладкий и очень сытный, что понравится тем, кто следит за фигурой.

Сливочное масло «Дубрава»





Это продукт от местной компании Bio Milk. Сливочное масла «Дубрава» ничуть не уступает российскому — у него натуральный сливочный вкус без посторонних привкусов и запахов. Масло приготовлено из высокожирных сливок без соли и загустителей. Кстати, срок годности у него не слишком высокий, это тоже характеризует его как натуральный продукт.

Батончики Good Mix





Энергетические батончики Good Mix от Nestle могут стать отличной заменой популярным шоколадкам. Они более полезны, поскольку состоят из орехов, сухофруктов и воздушного риса. С одной стороны батончики покрыты классическим молочным шоколадом Nestle. Это хороший сытный перекус, который можно взять с собой на работу или дать детям в школу.

Копченый сыр Svalya





Литовский бренд «Сваля» выпустил необычные снеки — маленькие колбаски копченого сыра с двумя разными вкусами: оригинал и чеснок. Оба вида сыра обладают сливочным сладковатым вкусом с ароматом дымка. Копченый запах не слишком сильный, привкуса «химии» нет, а производитель уверяет, что сыр готовили в настоящей коптильне. Такие закусочные сырки подходят для пикников и прогулок, хороши они и в салатах.

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