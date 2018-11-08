Генеральная прокуратура Узбекистана направила запрос Генеральной прокуратуре Украины о выдаче журналиста Нарзулло Ахунжонова, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, но получила отказ, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Решение об отказе было принято в связи с наличием у обвиняемого статуса беженца, говорится в решении украинской прокуратуры, копия которого опубликована на странице в Facebook директора Amnesty International Ukraine Оксаны Покальчук.

Назрулло Абдуллажонович Ахунжонов (1966 г. р.) работал начальником образовательной, политико-правовой студии Национальной телерадиокомпании в течение восьми лет, пока не был уволен в 2013 году. В этом же году он покинул страну, по его словам, из-за преследования правоохранительных органов.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, следственный отдел УВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента вел расследование по уголовному делу в отношении журналиста. Согласно предоставленной ведомством информации, в июле-августе 2009 года Нарзулло Ахунжонов получил от У. Н. 2000 долларов под предлогом оказания содействия в решении в положительную сторону проблем, возникших по делу в УБДД УВД Бухарской области.

«Обвиняемый в этот период получил от адвоката Т. К. 2000 долларов под предлогом оказания содействия в положительном разрешении итогов уголовного дела А. М. и Р. К. путем журналистской деятельности», — отметили в Генпрокуратуре.

30 октября 2013 года Нарзулло Ахунжонов был привлечен в качестве обвиняемого по части 1 статьи 168 (мошенничество), статьи 28 (виды соучастников преступления), части 1 статьи 211 (дача взятки), пункта «в» части 2 статьи 210 (получение взятки путем вымогательства), пункта «б» части 2 статьи 168 (мошенничество по предварительному сговору группой лиц), пункта «а» и «б» части 2 статьи 210 (получение взятки повторно, опасным рецидивистом или лицом и в крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Была избрана мера пресечения в виде подписки о надлежащим поведении, и дело было направлено в Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам.

Определением суда от 9 января 2014 года обвиняемый был объявлен в розыск, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

20 сентября 2017 года журналист был задержан правоохранительными органами Украины, в связи с чем Генпрокуратура Узбекистана направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.