6 ноября вновь назначенный посол Узбекистана в Вене Шерзод Асадов вручил верительные грамоты федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ходе беседы после церемонии во дворце «Хофбург» глава австрийского государства высоко оценил динамику в двусторонних отношениях.

Он подчеркнул, что послу Узбекистана будет оказано всяческое содействие в его деятельности в деле расширения двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес.