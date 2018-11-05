Изменения и дополнения внесены в ставки государственной пошлины постановлением Кабинета Министров от 2 ноября, сообщила Norma.uz. Они затронули заявления об установлении отцовства, брачные договоры, соглашения об уплате алиментов, свидетельства о праве на наследство, договоры аренды, займа и поручительства.

От госпошлины освобождены заявления в суды об установлении отцовства, материнства, а также времени рождения. Ранее, как и с других заявлений по делам особого производства, с них взималась госпошлина в размере 1 МРЗП (на дату публикации — 202 730 сумов).

Кроме того, отменена госпошлина за нотариальное удостоверение брачного договора (ранее — 25% МРЗП) и соглашения об уплате алиментов (ранее — 20% МРЗП). Это же касается изменения таких договоров и их расторжения.

Изменен принцип расчета государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Она взималась в процентах от стоимости наследуемого имущества (от 0,1 до 2% в зависимости от очереди наследника).

Отдельно выделена ставка за нотариальное удостоверение договора отчуждения предприятия. Она составит один МРЗП.

Документом вносится уточнение: когда хотя бы одна сторона договора аренды или поручительства является юридическим лицом, применяется максимальная ставка государственной пошлины за их нотариальное удостоверение (по аренде — 2 МРЗП, по поручительству — 50% МРЗП). Это же касается видов договоров, которые не указаны в ставках отдельно (по ним максимальная ставка — 1 МРЗП).

Кроме того, уточнены ставки за нотариальное удостоверение изменений и расторжения некоторых договоров. Договор аренды обойдется физлицам в 1 МРЗП, юрлицам -в 2 МРЗП, займа — от 0,25 до 1 МРЗП, договор поручительства — 0,25 МРЗП физлицам и 0,5 МРЗП юрлицам.

Ранее было отменено обязательное нотариальное удостоверение договоров аренды недвижимости. Однако все такие сделки должны быть поставлены на учет в налоговых органах.