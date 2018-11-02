«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 3 и 4 ноября.

Кинопремьеры 3 и 4 ноября

В столице стартовали две премьеры фильмов — «Репродукция», «СуперБобровы. Народные мстители», «Смолфут», «Лукас», «Без меня», «Патрик», «Звезда родилась», Maqsad, Temur, «Исломхужа», Ruh 5−13 (4-qism), Qaysarginam 2, Hayot, Nayrang, Millioner kelin, Jonimga tegding jonim, Haloskor, Godak nolasi, Amiran.

Спектакль «Профессор в законе» 3 ноября

В Русском драматическом театре будет представлена забавная и легкая комедия в двух действиях «Профессор в законе».

Концерт группы Flyin Up 3 ноября

В БарDuck’e пройдет выступление ташкентской группы Flyin Up. Гостей ждут авторские песни из всех альбомов коллектива.

Ярмарка меда 3 и 4 ноября

С 1 по 10 ноября в филиале «Мирзо-Улугбек» Ecobozor проходит ярмарка меда. Посетители смогут найти здесь мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис, забрус, а также получить консультации по применению меда в лечебных целях.

Лекция «Динозавры. Где? Когда? Как?» 3 ноября

В галерее Zero Line пройдет лекция Влада Авдеева «Динозавры. Где? Когда? Как?». Мероприятие будет интересно детям в возрасте 10−12 лет.

Детский мастер-класс 4 ноября

Ресторан Sarbon Appetit приглашает детей на кулинарный мастер-класс по приготовлению песочного печенья.

Бесплатная игротека 3 ноября

Магазин настольных игр «Мосигра», расположенный на четвертом этаже ТРЦ Vega Center, приглашает посетителей на бесплатную игротеку. Желающие смогут принять участие в одной из 22 настольных игр.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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