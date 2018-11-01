Спецслужбы стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в прошлом году пресекли деятельность более 50 ячеек террористических организаций и задержали свыше 150 террористов, находившихся в межгосударственном розыске.

Об этом на шестой международная конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС «Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ», открывшейся в среду в Ташкенте, заявил директор исполкома РАТС Евгений Сысоев.

Руководитель РАТС ШОС также отметил, что в течение года была пресечена деятельность 360 участников террористических и религиозно-экстремистских интернет-сообществ. В отношении администраторов и модераторов вебсайтов, содержащих террористический и экстремистский контент, возбуждено 122 уголовных дела.

«В рамках противодействия использованию сети интернет в террористических и экстремистских целях органичен доступ к 80 тысячам интернет-ресурсов, содержащих более 500 тысяч материалов», — добавил Евгений Сысоев.