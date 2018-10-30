28 октября в 21:30 на 817-м км автомагистрали А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу», пролегающей через Шуманайский район Каракалпакстана, перевернулся автомобиль Cobalt, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Дорожно-транспортное происшествие, как отмечается в сообщении, случилось из-за того, что водитель потерял управление транспортом.

В результате ДТП трое граждан погибли, один получил телесные повреждения.

Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу Шуманайского района.

Ведутся следственные работы по причинам, повлекшим за собой происшествие.