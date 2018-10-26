Президент Узбекистана подписал 25 октября постановление о совершенствовании государственной политики по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом. Документ распространило УзА.
В нем отмечается, что сохраняется ряд проблем, препятствующих сотрудничеству и вовлечению потенциала соотечественников за рубежом в качественное улучшение реформ. В числе таких проблем:
- низкий уровень продуктивности и наличие фрагментарности в организации их контактов государственных органов и организаций;
- неэффективное использование потенциала соотечественников в реализации приоритетных экономических, социальных, инвестиционных, научно-образовательных, культурных и других проектов и программ;
- отсутствие стратегии поддержки деятельности соотечественников, направленной на сохранение и популяризацию узбекского языка, культуры и традиций;
- недостаточное внимание к работе с молодежью Узбекистана, обучающейся за рубежом, неналаженность системы ее трудоустройства после возвращения в страну.
Основными целями государственной политики в сфере сотрудничества с соотечественниками определены:
- оказание содействия в реализации прав и свобод соотечественников за рубежом в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, законодательства страны проживания и на основе международных договоров Узбекистана;
- поддержка деятельности соотечественников, направленная на распространение культурного, научного и духовного наследия Узбекистана, его изучение и популяризацию в мире, сохранение и развитие узбекского языка, культуры и традиций в странах проживания соотечественников, расширение их возможностей получения образования в Узбекистане;
- развитие и укрепление связей с соотечественниками и созданными ими организациями, желающими внести вклад в социально-экономическое развитие Узбекистана и содействовать наращиванию его взаимовыгодных и дружеских отношений с иностранными государствами;
- создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для профессиональной, в том числе предпринимательской, инвестиционной, научной, образовательной и культурной деятельности соотечественников в Узбекистане;
- привлечение потенциала соотечественников для поддержки социально-экономических и общественно-политических реформ в Узбекистане.
Документ утверждает концепцию государственной политики в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, и программу по развитию сотрудничества.
Госполитика в этой сфере определяется президентом и осуществляется Кабинетом Министров. Координация качественного и своевременного выполнения концепции и программы мер возложена на Министерство иностранных дел.
Финансирование концепции и программы выполняется за счет средств фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан, благотворительных пожертвований физических и юридических лиц.
Документом предусмотрены меры государственной поддержки и поощрения соотечественников:
- упрощенное оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных, вида на жительство, а также разрешения на осуществление трудовой деятельности;
- трудоустройство высококвалифицированных кадров по востребованным специальностям в Узбекистане;
- оказание помощи в решении социальных и бытовых вопросов;
- предоставление пустующих объектов государственной собственности и земельных участков для реализации соотечественниками предпринимательских, научно-исследовательских, образовательных, инновационных и иных проектов и программ;
- полное (частичное) финансирование учебы, работы и других социальных вопросов соотечественников;
- привлечение соотечественников из числа высококвалифицированных специалистов для работы на руководящих должностях в органах государственного и хозяйственного управления, органах исполнительной власти на местах, других государственных организациях Республики Узбекистан, а также в качестве консультантов (советников) их руководителей;
- предоставление гражданства Узбекистана по упрощенной процедуре;
- выделение соотечественникам — иностранным гражданам грантов для обучения в высших образовательных учреждениях Узбекистана по направлениям узбекского языка и литературы, истории, кино, культуры, театрального искусства, телевидения и радио;
- упрощенный порядок аккредитации в Узбекистане соотечественников — представителей СМИ;
- награждение соотечественников, внесших значительный вклад в развитие Узбекистана, государственными наградами и присвоение им почетных званий.
Концепция госполитики является приложением постановления. УзА ее не приводит, однако с тезисами проекта концепции, вынесенного на обсуждение в июне, можно ознакомиться в ранней публикации «Газеты.uz» и в архиве портала обсуждения нормально-правовых актов.