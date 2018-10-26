Президент Узбекистана подписал 25 октября постановление о совершенствовании государственной политики по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом. Документ распространило УзА.

В нем отмечается, что сохраняется ряд проблем, препятствующих сотрудничеству и вовлечению потенциала соотечественников за рубежом в качественное улучшение реформ. В числе таких проблем:

низкий уровень продуктивности и наличие фрагментарности в организации их контактов государственных органов и организаций;

неэффективное использование потенциала соотечественников в реализации приоритетных экономических, социальных, инвестиционных, научно-образовательных, культурных и других проектов и программ;

отсутствие стратегии поддержки деятельности соотечественников, направленной на сохранение и популяризацию узбекского языка, культуры и традиций;

недостаточное внимание к работе с молодежью Узбекистана, обучающейся за рубежом, неналаженность системы ее трудоустройства после возвращения в страну.

Основными целями государственной политики в сфере сотрудничества с соотечественниками определены:

оказание содействия в реализации прав и свобод соотечественников за рубежом в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, законодательства страны проживания и на основе международных договоров Узбекистана;

поддержка деятельности соотечественников, направленная на распространение культурного, научного и духовного наследия Узбекистана, его изучение и популяризацию в мире, сохранение и развитие узбекского языка, культуры и традиций в странах проживания соотечественников, расширение их возможностей получения образования в Узбекистане;

развитие и укрепление связей с соотечественниками и созданными ими организациями, желающими внести вклад в социально-экономическое развитие Узбекистана и содействовать наращиванию его взаимовыгодных и дружеских отношений с иностранными государствами;

создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для профессиональной, в том числе предпринимательской, инвестиционной, научной, образовательной и культурной деятельности соотечественников в Узбекистане;

привлечение потенциала соотечественников для поддержки социально-экономических и общественно-политических реформ в Узбекистане.

Документ утверждает концепцию государственной политики в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, и программу по развитию сотрудничества.

Госполитика в этой сфере определяется президентом и осуществляется Кабинетом Министров. Координация качественного и своевременного выполнения концепции и программы мер возложена на Министерство иностранных дел.

Финансирование концепции и программы выполняется за счет средств фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан, благотворительных пожертвований физических и юридических лиц.

Документом предусмотрены меры государственной поддержки и поощрения соотечественников:

упрощенное оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных, вида на жительство, а также разрешения на осуществление трудовой деятельности;

трудоустройство высококвалифицированных кадров по востребованным специальностям в Узбекистане;

оказание помощи в решении социальных и бытовых вопросов;

предоставление пустующих объектов государственной собственности и земельных участков для реализации соотечественниками предпринимательских, научно-исследовательских, образовательных, инновационных и иных проектов и программ;

полное (частичное) финансирование учебы, работы и других социальных вопросов соотечественников;

привлечение соотечественников из числа высококвалифицированных специалистов для работы на руководящих должностях в органах государственного и хозяйственного управления, органах исполнительной власти на местах, других государственных организациях Республики Узбекистан, а также в качестве консультантов (советников) их руководителей;

предоставление гражданства Узбекистана по упрощенной процедуре;

выделение соотечественникам — иностранным гражданам грантов для обучения в высших образовательных учреждениях Узбекистана по направлениям узбекского языка и литературы, истории, кино, культуры, театрального искусства, телевидения и радио;

упрощенный порядок аккредитации в Узбекистане соотечественников — представителей СМИ;

награждение соотечественников, внесших значительный вклад в развитие Узбекистана, государственными наградами и присвоение им почетных званий.

Концепция госполитики является приложением постановления. УзА ее не приводит, однако с тезисами проекта концепции, вынесенного на обсуждение в июне, можно ознакомиться в ранней публикации «Газеты.uz» и в архиве портала обсуждения нормально-правовых актов.