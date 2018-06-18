На общественное обсуждение вынесена Концепция государственной политики Узбекистана по сотрудничеству с соотечественниками, проживающими за рубежом.

К этой категории относятся граждане Узбекистана, постоянно проживающие за пределами страны или временно пребывающие за рубежом в связи с учебой, трудовой деятельностью, семейными и другими обстоятельствами, выходцы из Узбекистана, ставшие гражданами иностранного государства, а также иностранные граждане или лица без гражданства, идентифицирующие себя как узбеки или каракалпаки по этнической и языковой принадлежности и с культурно-исторической точки зрения и желающие поддерживать связи с Узбекистаном.

«Поддержание и развитие сотрудничества с соотечественниками, стремящимися к сохранению духовной, культурной и правовой связи с Узбекистаном, а также к участию в экономической и общественной жизни страны, является одним из приоритетов государственной политики Республики Узбекистан», — говорится в проекте документа.

«Узбекистан намерен укреплять всестороннее дружественное сотрудничество со всеми заинтересованными в этом соотечественниками, а также оказывать поддержку реализации их законных интересов и прав, в частности в области культуры, языка, образования, информации, развития экономических и гуманитарных связей», — заявлено в проекте концепции.

Основные направления сотрудничества Узбекистан с соотечественниками за рубежом — развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной, научной, образовательной и информационной сферах, а также в экономической.

Планируется проводить совместные научные, образовательные, медицинские, культурные, просветительские, спортивные и другие проекты. Соотечественники и их организации получат содействие в изучении, сохранении и передаче молодым поколениям узбекского языка, культуры и традиций в стране их постоянного проживания.

«Республика Узбекистан заинтересована в привлечении финансово-экономического и интеллектуально-технологического потенциала представителей деловых кругов, работников иностранных государственных и частных компаний, инвесторов, сотрудников международных финансовых структур и других специалистов из числа соотечественников», — отмечается в проекте концепции.

Помощь соотечественников понадобится для привлечения прямых иностранных инвестиций и технологий в приоритетные отрасли национальной экономики, создание совместных предприятий, налаживание производства экспортоориентированной продукции в Узбекистане.

«Узбекистан будет оказывать всяческое содействие в осуществлении деятельности соотечественников, стремящихся внести свой вклад в развитие Узбекистана», — заявлено в документе.

Соотечественникам предлагается:

упрощенное оформление въездных виз в Узбекистан, вида на постоянное жительство и лицензии на трудовую деятельность;

помощь в трудоустройстве по востребованным специальностям в Узбекистане, а также в решении их социальных, бытовых и других вопросов;

привлечение к работе на руководящих должностях в государственных организациях;

предоставление гражданства Узбекистана по упрощенной процедуре;

выделение грантов для обучения в вузах Узбекистана по направлениям узбекского языка и литературы, истории, национальной музыки и театрального искусства;

упрощенный порядок аккредитации представителей СМИ из числа соотечественников.

Ожидается, что реализация концепции позволит установить «открытый диалог и плодотворное сотрудничество» с соотечественниками, проживающими за рубежом. Она будет способствовать привлечению интеллектуального, профессионального и ресурсного потенциала соотечественников для поддержки социально-экономических и общественно-политических реформ в Узбекистане и продвижению национальных интересов страны в регионе и мире.