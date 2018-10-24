Компания «Прайсвотерхаускуперс Консультирование» (PwC) выиграла тендер на разработку проектной документации и оказание консалтинговых услуг в рамках проекта создания комплекса «Безопасный город».

Как сообщил Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка Мининфокома, в тендере с предложениями участвовали компании из Германии, Израиля, России и КНР.

Единый аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» предусматривает интеграцию информационных систем органов внутренних дел, госорганов и других организаций, систем видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, раннего реагирования и оповещения о возможных угрозах, датчиков интеллектуальной аналитики, дежурно-диспетчерских центров и центров обработки данных.

Согласно утвержденной летом прошлого года программе, проект «Безопасный город» до 2023 года должен охватить весь Узбекистан.

PwC (PricewaterhouseCoopers) — международная сеть компаний, предоставляющих аудиторские и консультационные услуги, а также услуги в области налогообложения и юридические услуги.