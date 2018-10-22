Государственная доля в уставном капитале АО «Узвторцветмет» передана в доверительное управление ИП SFI Management Group. Как сообщила пресс-служба предприятия, постановление об этом 16 сентября издал Кабинет Министров Узбекистана.

Решение принято в целях совершенствования системы управления и повышения эффективности деятельности «Узвторцветмета» за счет внедрения передовых методов корпоративного менеджмента, говорится в сообщении.

Постановлением правительства от 15 октября генеральный директор предприятия Фарход Абдуллаев, руководивший «Узвторцветметом» с 2011 года, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Новым гендиректором стал Константин Акулов.

«Узвторцветмет» является единственным в Центральной Азии предприятием, специализирующемся на заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов, производстве сплавов цветных металлов и товаров народного потребления. Предприятие имеет сеть заготовительных организаций по всей стране.

SFI Management Group, созданная в январе 2017 года, специализируется на внедрении международных стандартов управления производственными, внешнеэкономическими и инвестиционными процессами.

Ранее сообщалось, что в 2017 году SFI Management Group при содействии главы USM Holding Алишера Усманова получила в доверительное управление Узбекский металлургический комбинат («Узметкомбинат»). Компания также управляет Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом и Ташкентским металлургическим заводов. Кроме того, SFI Management Group является основным владельцем футбольного клуба «Пахтакор» и реализует другие проекты в Узбекистане.